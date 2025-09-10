Sergio Batista: «Hago un llamamiento a la afición para el sábado»

Durante el día de ayer, el CD Tenerife Femenino realizó su tradicional Ofrenda a la Virgen de la Encarnación, acto en el que estuvieron presentes todos los estamentos del club: jugadores, cuerpo técnico y máximos representantes, así como otras entidades entre las que se encontraba también el presidente de la entidad Felipe Miñambres.

El presidente de la sección femenina del club, Sergio Batista, habló en Radio Club Tenerife sobre la situación que vive ahora la entidad, con este gran cambio que está protagonizando durante la presente temporada. Uno que llena de ilusión no solo a la entidad, sino a toda una isla que ve como su representativo femenino está bien situado en la élite del fútbol español, con el objetivo marcado de escalar año a año y poder posicionarse como un equipo con historia europea también.

Este sábado 13, a las 16:00, el Costa Adeje Tenerife vivirá por primera vez en su historia un partido en el Heliodoro Rodríguez López como su casa, en la que será la tercera jornada de la Liga F, recibiendo al RCD Espanyol, tras su empate en la visita al Athletic, y el triunfo en el campo del Sevilla.

Para dicho encuentro, el máximo mandatario del Tenerife Femenino, ha hecho «un llamamiento a todos los aficionados que siguen de cerca la actividad del equipo, para que se hagan notar en este histórico estreno» en su nuevo templo.

«Todo lo que supere una entrada de 2.000 personas, será una gran taquilla», dijo, asegurando además que es una de las mayores preocupaciones que tienen.

«Todo el mundo se está volcando en esto y estoy encantado con el trato que se nos están dando, pero hay que ir al Heliodoro», cerró Batista. n