El escudo del Tenerife ya empuja: el Costa Adeje firma el mejor inicio de su historia en Primera División

Todavía con la resaca emocional del holgadísimo triunfo a domicilio del pasado sábado frente al Sevilla, el Costa Adeje afronta la tercera semana de competición liguera con la ilusión de estrenarse en el Rodríguez López, la que será su casa a partir de esta temporada, y la confianza de estar firmando el mejor inicio liguero en sus 11 temporadas en Primera División.

Aunque el punto en la visita a Lezama de la primera jornada supiera a poco (las visitantes gozaron de buenas oportunidades y controlaron a la perfección a todo un Athletic Club, pero no pudieron pasar del 0-0), la goleada por 0-4 en Nervión ha disparado la alegría y la confianza de las pupilas de Eder Maestre y ha catapultado al antiguo UD Tenerife a los mejores registros de su historia en la élite si se tienen en cuenta los seis primeros puntos en juego. El escudo del CD Tenerife ya empuja.

Fuera, aún más mérito

Así las cosas, el Costa Adeje suma cuatro de las seis primeras unidades en juego y, dados los goles anotados, marcha tercero en una clasificación todavía algo anecdótica, pero que pone de manifiesto el buen hacer de las insulares. Dos partidos, eso sí, suponen casi el 7% del total liguero en una competición en la que participan 16 equipos (30 jornadas en total). Más mérito aún si se tiene en cuenta que a las guerreras les ha tocado doblete a la hora de desempeñarse como visitantes. Solo el Badalona y la Real Sociedad, que tampoco se han estrenado como anfitriones, igualan el cuatro de seis del Tenerife Femenino, aunque lo hacen con peores registros en las áreas. En el global, únicamente el gigante Barcelona y el Atlético de Madrid, primero y segundo, respectivamente, han sumado más puntos que las blanquiazules.

De igual manera, y a pesar de la brillante puesta en escena ofensiva en Nervión con cuatro goles de altísimo nivel (el centro-chut maravilloso de Aithiara, el contragolpe de manual culminado por Sakina, el cabezazo ajustado de Amani y la jugada de estrategia del cuarto y definitivo tanto que diseñó Maestre en la pizarra y empujó a la red Carlota), está siendo la solidez defensiva la clave del empuje inicial tinerfeñista. Noelia Ramos todavía no ha lamentado encajar gol, siendo junto a Canales, del Badalona, la única guardameta de toda la Liga F que mantiene esta distinción.

Solo un precedente similar

Echando la vista al pasado, la génesis de la 25/26 solo tiene parangón en la campaña 20/21, cuando el equipo entonces comandado por Francis Díaz sumó cuatro de los primeros seis lejos de la Isla, aunque el global fue de uno sobre seis en las dos primeras semanas de campeonato (las dos salidas no se acumularon hasta la cuarta fecha del campeonato).

De hecho, es precisamente su doble condición de visitante la que convierte al Costa Adeje 25/26 no solo en el mejor de la historia en arrancar, sino además en el que más mérito ha tenido porque lo ha sumado todo fuera. Es más, en 11 campañas en la élite, solo en la 22/23 habían empezado las de Sergio Batista sin desempeñarse como locales una vez disputadas las dos primeras fechas del curso. Entonces, en una doble salida ante Barcelona y Real Betis, el parcial fue de tres sobre seis: derrota en la Ciudad Condal y triunfo en tierras andaluzas.