Festival de juego y goles del Costa Adeje en Sevilla

El Costa Adeje Tenerife goleó sin complicaciones en su segunda salida consecutiva frente al Sevilla (0-4), después de comenzar la temporada con un 0-0 en el campo del Athletic. Aithiara adelantó a las blanquiazules en una primera mitad cómoda para las de Eder Maestre, que mantuvieron su dominio tras el descanso para ampliar diferencias por medio de Sakina, Amani y Carlota Suárez.

El primer aviso fue para el Sevilla, con Iris Arnáiz probando a Noelia Ramos desde lejos. Sin embargo, fueron las tinerfeñas las que dominaron la situación y tuvieron mayor presencia en el campo contrario. De esta manera, a los 20 minutos, Aithiara estableció el 0-1 mediante un centro desde la banda izquierda que se envenenó y se coló por el palo largo de la portería.

A raíz del primer tanto, el equipo de Eder Maestre jugó cómodo y apenas sufrió en defensa. En esa situación favorable, comenzó a generar llegadas para poder ampliar diferencias, aunque con poca claridad en los metros decisivos.

Las blanquiazules siguieron ejerciendo una presión alta y mostrando su ambición, y no se conformaron con la mínima renta.

Nada más arrancar la segunda mitad, Aleksandra Zaremba llegó hasta la línea de fondo y colgó un balón al área que Sakina Ouzraoui se encargó de rematar a la red para abrir brecha en el tanteador. Otra señal más del notable estado de forma de la hispano-marroquí.

El guion del partido apenas cambió con el paso de los minutos. El conjunto tinerfeño siguió llevando la iniciativa y, pasada la hora de partido, sentenció la contienda con un saque de esquina ejecutado por Natalia Ramos, prolongado por Elba y rematado a la red por Amani. El 0-3 anuló cualquier esperanza de remontada de un Sevilla entregado a su suerte.

Y la exhibición del Tenerife no terminó ahí. En el minuto 82, Carlota Suárez se internó hasta el borde del área pequeña y amplió la goleada. Seguidamente, Alba Cerrato y Wifi tuvieron la oportuniadd de maquillar el resultado, pero las tinerfeñas se mantuvieron seguras atrás y conservaron el 0-4 hasta el final dosificando esfuerzos pensando en la siguiente cita, en el Heliodoro ante el Espanyol. n

Eder Maestre salió de la Ciudad Deportiva del Sevilla con «sensaciones muy positivas». De hecho, recordó que «cuando el resultado acompaña de esta manera, se disfruta». El entrenador se mostró «orgulloso del trabajo realizado» por las jugadoras y reconoció que el Tenerife tuvo «un grado de eficacia muy alto». En su resumen del encuentro, añadió la clave de que el conjunto blanquiazul supo ser «presionante». Después iniciar la Liga F 25/26 con un empate en Lezama y la goleada de ayer en Sevilla, el Tenerife se estrenará el próximo sábado en el Rodríguez López recibiendo al Espanyol. «La invitación que le podemos hacer a la gente parte de que intentaremos ser el equipo de las dos primeras jornadas, un equipo que no se va a conformar ni va a especular con el resultado», finalizó.