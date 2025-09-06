Gramaglia inicia, «con buenas sensaciones», su etapa blanquiazul

El CD Tenerife Femenino visitará hoy, a las 11:00, el Estadio Jesús Navas, en el que será su segundo encuentro seguido como visitante en este arranque liguero 25/26. Las de Eder Maestre llegan reforzadas anímicamente tras el empate a cero en Lezama, en un partido en el que se sintieron superiores al rival y pudieron haberse quedado con la victoria en esa primera fecha. Las blanquiazules buscarán que esos tres puntos lleguen esta mañana.

El técnico confesó en rueda de prensa que las sensaciones son más que positivas y afirmó que el equipo se ve con la confianza suficiente para afrontar partidos de este calibre y, además, posicionarse en escenarios ganadores, traduciendo así la fe en el proyecto y la cohesión que siente el grupo.

Por el otro lado, espera a un Sevilla que viene de ganarle por la mínima a la SD Eibar a domicilio, aunque con la baja notable de una de sus capitanas, Gemma Gili, que se lesionó de gravedad tras un golpe durante ese mismo partido, que derivó en una fractura de tibia proximal, afección que la mantendrá fuera de los terrenos de juego durante varios meses.

El Costa Adeje se enfrentará a un conjunto que mantiene las mismas aspiraciones, estar arriba en la tabla clasificatoria y que presentará una dinámica parecida a la del Athletic Club en la primera jornada, algo que puede ser positivo para las blanquiazules al saber qué ajustes hacer y qué teclas tocar tras la experiencia en su visita a Lezama.

Será un partido en el que las guerreras tendrán que emplearse a fondo también mentalmente, pues el Sevilla es un equipo al que no se le puede dejar pensar cuando posee la pelota, ya que puede generar ese «quebradero de cabeza» que mencionaba Maestre el jueves ante los medios.

El Costa Adeje buscará sumar por primera vez en la temporada de tres puntos para llegar en una dinámica inmejorable para el tan esperado estreno en su nuevo templo, el Heliodoro Rodríguez López. n

Paulina Gramaglia, último fichaje del Costa Adeje, fue presentada ayer en un acto celebrado en la sede de Turismo de Tenerife. La internacional argentina, de tan solo 22 años, mostró su ambición en su discurso. «Tenerife me transmite muy buenas sensaciones. Llego con muchas ganas de aportar goles, entrega y compromiso. Vengo a crecer como futbolista y como persona, y a dar todo lo que esté en mis manos para que el club logre sus objetivos», señaló el albiceleste, que ya es internacional absoluta y ha disputado una Copa América.

Castelló causará baja por el tobillo

Después de los exámenes realizados a la jugadora Sandra Castelló, se confirma la lesión provocada por una contusión, como adelantaba Eder Maestre en sala de prensa. La defensa presenta un esguince en su ligamento lateral interno de su tobillo izquierdo. También sigue de baja Yerliane Moreno.

La segunda jornada de la Liga F Moeve arrancó ayer con un derbi madrileño entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid, que se zanjó con victoria de las colchoneras por 2-1 gracias a los tantos de Lauren y Luany. Por las blancas marcó Sara Däbritz.

La jornada de hoy se inicia, junto al Sevilla-Tenerife y también a las 11:00, con un Espanyol-Deportivo de La Coruña. Le seguirá el Madrid CFF-Eibar, de las 17:00, y cerrará el DUX Logroño-Real Sociedad que se jugará a las 19:00.