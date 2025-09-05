Maestre confía en volver de Sevilla con tres puntos

Eder Maestre repasó en sala de prensa las sensaciones que le dejó al CD Tenerife Femenino su arranque liguero, el pasado sábado de agosto, ante el Atlhetic Club, en Lezama, donde las suyas cosecharon punto tras un empate sin goles del que las blanquiazules salieron reforzadas.

La Liga F Moeve arrancó para las isleñas con un resultado positivo en lo deportivo, pero aún más en lo anímico ya que, en palabras del propio técnico, salen con la sensación de verse «mejor que un equipo que es también aspirante a quedar en la parte alta de la tabla», y cree que les «refuerza sobretodo en la capacitación del grupo de cara a la afrontación de esos partidos».

El siguiente reto lo protagoniza el Sevilla, club que Maestre ha comparado con el Costa Adeje al ser otro que también «ha renovado bastante la plantilla». Sobre ellas, el entrenador vasco comentó que son otro equipo «llamado a ser contender», por colocarse siempre en la «zona noble alta de la tabla».

Conocedores de que Gemma Gili es una baja importante para las sevillistas, entiende que aún así será una salida «muy complicada» y que «conseguir allí los tres puntos solo va a poder suceder desde el merecimiento».

El técnico aseguró que el partido en Bilbao les sirvió a sus chicas«para ser capaces de verse en un escenario ganador en Sevilla», lo que será una de las claves para el duelo de mañana a las 11:00. Otra de las cuestiones a tener en cuenta es el juego del rival, que Eder Maestre entiende que será algo «muy similar a lo visto en Lezama», por el posicionamiento que cree que plantearán las de Nervión.

Admitió que es un cuadro «con mucha movilidad interior», lo que puede ser un «quebradero de cabeza» sobre todo en el momento en el que se les dé tiempo para pensar y «montar esas estructuras dinámicas que proponen».

Aseguró también que el Tenerife será «muy incisivo en la presión sobre balón» ya que lo que quiere conseguir así el míster es «quitar tiempo y espacio a poseedora» para, a partir de ahí, tratar de hacer daño en los robos que puedan efectuar, sobre todo en campo rival».

Este será la segunda jornada de la competición, pero la primera en la que se presenta la plantilla al completo y cerrada. Una cuadrilla que se zanjó con las incorporaciones de Marie Gossé y Paulina Gramaglia, dos delanteras internacionales para Costa de Marfil y Argentina, respectivamente.

Sobre Gossé, Maestre apunta que es una jugadora joven, que no tiene una cultura de trabajo en el ámbito profesional, por lo que «hay que respetar los plazos». «Es una jugadora que viene con ficha B, con esa garantía de poder disponer de ella en el filial. En el caso de Paulina, es una jugadora que ha demostrado su valía en la liga brasileña, posicionándose como segunda máxima goleadora de la competición, sufrió una lesión de tobillo que yo creo que le impidió terminar con unos registros superiores, viene de jugar la Copa América con Argentina. Es una jugadora de envergadura, tiene buena capacidad para atacar el espacio, aunque su mayor virtud es el área y dentro del área, el remate de cabeza», expuso.