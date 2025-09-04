El Costa Adeje Tenerife levanta el telón de una temporada 2025/26 rebosante de ambición. La puesta de largo tuvo lugar ayer en el Hotel Meliá Jardines del Teide. En un ambiente cargado de energía y pertenencia, las jugadoras sellaron su hermandad con su ya emblemático cántico de guerra, ese ritual que las une como familia y que también se convierte en símbolo de la fuerza con la que afrontan cada encuentro. Un gesto íntimo y poderoso que emocionó a quienes fueron testigos de ese momento previo a la presentación oficial.

Las protagonistas fueron las guerreras blanquiazules, que desfilaron con las nuevas equipaciones que lucirán durante esta campaña –presentadas hace una semana– ante numerosos patrocinadores, representantes institucionales, medios y público asistente a un acto que simboliza el arranque de una temporada que ilusiona a toda la familia blanquiazul y que afrontan bajo el lema Un mismo escudo, un mismo latido.

El Tenerife Femenino celebra el inicio de una nueva era | CD TENERIFE FEMENINO

Entre los presentes, el alcalde de Adeje, José Miguel Rodríguez Fraga, ejerció de anfitrión y abrió el acto con unas palabras de bienvenida al municipio sureño. El regidor destacó que para su localidad «es un honor» acoger la presentación del Costa Adeje Tenerife, un equipo que «ha formado parte de la historia reciente» del municipio y que «ha contribuido a que el deporte femenino crezca y se consolide en la isla». Además, subrayó que «aunque ahora su camino continúe en un estadio distinto», les alegra «profundamente» ver «cómo las condiciones mejoran y cómo se siguen dando pasos hacia un futuro más sólido para el fútbol femenino».

A la cita también asistió, en representación del Cabildo Insular de Tenerife, la consejera de Acción Social, Águeda Fumero, quien remarcó que «el apoyo al deporte femenino es una prioridad para el Cabildo», porque creen «firmemente» en «su capacidad de transformación social». Además, enfatizó que el Club Deportivo Tenerife Femenino es «un referente para la isla, un espejo en el que se miran las jóvenes deportistas y un orgullo que trasciende lo meramente deportivo».

A continuación, intervino la consejera de Bienestar Social e Igualdad del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado, quien recalcó «la importancia de seguir impulsando el deporte femenino como motor de igualdad real en la sociedad». Además, destacó que «la visibilidad de equipos como el CD Tenerife Femenino no solo fomenta hábitos saludables y valores de trabajo en equipo, sino que también rompe barreras y abre caminos para que las niñas y jóvenes de Canarias sueñen con llegar a lo más alto».

El Tenerife Femenino celebra el inicio de una nueva era / CD TENERIFE FEMENINO

Sergio Batista, presidente del CD Tenerife Femenino, confesó sentirse «muy emocionado» por protagonizar un acto que congrega a «toda la gente» que les «ha apoyado durante estos años y sigue haciéndolo a día de hoy». «Además, queremos asegurarle a toda la afición que vamos a mantener nuestra identidad y nuestra historia», verbalizó.

Junto a la presencia del cuerpo técnico y de la directiva al completo de la entidad blanquiazul, la velada sirvió también para subrayar la importancia del respaldo de patrocinadores e instituciones, que continúan siendo un pilar fundamental en el crecimiento del club. Entre las instituciones públicas representadas estaban la consejera de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado, la consejera de Acción Social, Águeda Fumero y el director Insular de Acción Exterior y Relaciones Institucionales, Pedro Ángel González, por parte del Cabildo de Tenerife; la Adjunta Especial de Igualdad entre Mujeres y Hombres y Violencia de Género de la Diputación del Común, Ana María León; el alcalde de Adeje, José Miguel Rodríguez Fraga; el alcalde de El Rosario, Escolástico Gil; el alcalde de San Miguel de Abona, Arturo González; la alcaldesa de Arona, Fátima Lemes; el teniente de alcalde del Área de Turismo y Deportes del ayuntamiento de Adeje, Adolfo Alonso; el presidente de la Federación Canaria y Tinerfeña de Fútbol, Alejandro Morales Mansito; el Jefe de Estado Mayor del Cuartel General del Mando de Canarias, Ramón Armada Vazquez; el director general del CB Canarias, Eusebio Díaz; y general al mando de la Guardia Civil en Canarias, Juan Hernández Mosquera.

También acudieron empresarios y empresas patrocinadoras del club, así como, el presidente de la Federación de Peñas del Club Deportivo Tenerife, Fran León.

Tras la presentación individual de la plantilla, conducida por Berto Mata y Matías Sánchez como maestros de ceremonia, las jugadoras fueron desfilando una a una sobre el escenario del Hotel Meliá Jardines del Teide. El acto culminó con un broche lleno de color y entusiasmo: la aparición estelar de la mascota blanquiazul, Gara, que se unió a la celebración para poner el broche a la velada. Además, se anunció la esperada apertura de la venta de entradas para el debut en el Heliodoro Rodríguez López ante el RCD Espanyol del sábado 13 de septiembre a las 16:00, hora canaria.