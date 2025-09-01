Marie Gossé ya luce su dorsal con el CD Tenerife Femenino

La '10' marfileña, Marie Gossé, ya luce los colores blanquiazules del representativo tinerfeño tras anunciarse su fichaje en el día de ayer. La internacional, en su presentación oficial con el CD Tenerife Femenino, en las oficinas de Toyota Canarias, habló sobre su llegada al país y al equipo, en un proyecto por el que dice estar «muy ilusionada» y dispuesta a «aprender y dar todo lo mejor» de sí.

Nueva aventura

Gossé aseguró estar viviendo "una nueva aventura", en la que es su primera vez en España. "Es emocionante y al mismo tiempo un sueño hecho realidad", comentó. Sobre su juego, advirtió que llega “para aportar algo más al equipo y "seguir creciendo". "Vine con la ilusión de hacer muchas cosas con el equipo y con ambiciones muy grandes”, dijo. Y, sobre la Liga F Moeve, afirmó que es un campeonato totalmente "diferente al marfileño", por lo que quiere integrarse bien en el equipo para ayudar a sus compañeras "a alcanzar un mayor nivel".

Compatriota

Otro de los numerosos atractivos que le llevaron a decidir a la atacante por Tenerife, es la presencia de una cara conocida por ella como lo es la de su capitana en la selección, Amani. Acerca de ella confirmó que eso le ayudará mucho, ya que la considera una futbolista "con mucha experiencia" que le puede dar los consejos que necesita y, de esta manera, poder adaptarse "lo más rápido posible”.

Nuevas caras

La marfileña nacida en el 2004 es el décimo fichaje que realiza el Costa Adeje Tenerife, en lo que está siendo un año de total revolución en todos los ámbitos para este club. Prácticamente una plantilla entera que llega a acatar las órdenes de Eder Maestre, que ha repetido durante toda esta etapa de preparación que está muy contento con el grupo formado y que las nuevas incorporaciones están integrando bien todos los conceptos que quiere transmitir él con su cuerpo técnico.

Hoy es el último día del mercado de fichajes y es posible que alguna sorpresa dé el club, pero hasta ahora ya ha anunciado a; Iratxe, primera jugadora en la historia del club que llega a la élite desde la base del cuadro blanquiazul; Ari Arias, procedente del VfL Wolfsburgo alemán; Aithiara, que llega desde el Alhama El Pozo, junto a Nay Cáceres; Amani y Elba Vergés, ambas jugadoras llegadas desde la SD Eibar; Carlota Suárez, la española que fue la máxima goleadora de la liga japonés la temporada pasada; Jenni López, desde el Atlético de Madrid y Milagros Martín, la internacional argentina que también debutó en el empate a cero, en el arranque liguero en Lezama, ante el Athletic Club de Bilbao.