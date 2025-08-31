Marie Gosse, velocidad y desequilibrio para el ataque del CD Tenerife Femenino

Drehounou Marie Grace Annaelle Gosse, deportivamente conocida como Marie Gosse (Abengourou, 22/11/2004) se ha convertido en el décimo fichaje veraniego del CD Tenerife Femenino. La atacante africana, que puede desenvolverse con solvencia en ambas bandas, destaca por su velocidad, capacidad de desborde y regate en el uno contra uno, cualidades que la convierten en un perfil ofensivo idóneo para el sistema de juego que dirige Eder Maestre.

Con experiencia en la selección absoluta de Costa de Marfil, así como en categorías inferiores del combinado nacional, Gosse llega a la isla con el aval de su trayectoria internacional a pesar de su juventud y la proyección de seguir creciendo en una de las ligas más competitivas del fútbol europeo.

De Koko a Amani

En su nuevo equipo coincidirá con Amani, compatriota y con quien ha compartido minutos en la selección marfileña. Además, se suma a la nómina de jugadoras procedentes del país africano que han vestido la camiseta blanquiazul, como una de las futbolistas extranjeras más importantes de la historia del club, Koko Ange.

La internacional marfileña, ha manifestado que “llegar a un club como el CD Tenerife Femenino es un sueño, el fruto de todo el trabajo realizado en estos últimos años". "Estoy muy agradecida por esta oportunidad y me esforzaré para dar respuesta a esa confianza que han depositado en mí”.

Velocidad y desequilibrio

Con su incorporación, el Costa Adeje Tenerife suma una pieza más al proyecto y espera que Gosse aporte frescura ofensiva, verticalidad y desequilibrio en los metros finales, reforzando así las variantes de ataque de la plantilla blanquiazul.

Sergio Batista, presidente del CD Tenerife Femenino, ha declarado que “la llegada de Marie reafirma nuestra apuesta por el talento joven". "Pese a su corta edad, ya cuenta con experiencia internacional y ahora llega a Europa con mucha ilusión. Conocemos sus cualidades y desde el club la ayudaremos en todo lo posible para que su adaptación sea positiva y pueda demostrar su nivel”.

Iratxe hace historia

En el duelo inaugural de Liga F Moeve para las blanquiazules frente al Athletic Club en Lezama (0-0) se vivió un momento inolvidable para el nuevo proyecto del CD Tenerife Femenino. Iratxe saltó al terreno de juego en el minuto sesenta sustituyendo a Ari Arias, firmando así su debut oficial en la máxima categoría con el primer equipo tinerfeño. Con ello, se convierte en la primera jugadora surgida de las categorías inferiores del Fundación CD Tenerife que alcanza el primer equipo en esta nueva etapa del fútbol femenino en la isla.

Iratxe, en su estreno oficial con la camiseta del Costa Adeje Tenerife. / CDTF

Una jornada redonda

“Es un día muy especial, por todo lo que significa este debut. Estoy muy contenta por mí, pero también por el equipo y por haber conseguido un buen resultado en un campo tan histórico como Lezama” confiesa la futbolista.

Según ha comunicado el club blanquiazul, el debut de la atacante en Liga F representa "no solo un logro individual, sino un símbolo del crecimiento y profesionalización del fútbol femenino en Tenerife". "Iratxe se convierte así en la cara visible de un puente entre las jugadoras de formación y el fútbol profesional, un ejemplo para las futuras generaciones".