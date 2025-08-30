La undécima sabe a primera

Aunque será la undécima consecutiva del Costa Adeje en Primera División Femenina, la temporada 25/26 llega cargada de cambios en el proyecto blanquiazul. Para empezar, porque será la primera campaña en la que la otrora entidad sureña porte en su pecho el escudo del CD Tenerife.

De esta manera, el flamante CD Tenerife Femenino hereda de la UD Tenerife la categoría, así como su Junta Directiva, cuerpo técnico y buena parte de su plantilla, pero estrena estadio (el Rodríguez López), espacio de entrenamiento (El Mundialito), una estructura completa de base (la que tenía en marcha el Fundación Canaria CD Tenerife), incorpora a nueve futbolistas y fortalece su estructura con el fichaje de Jordi Torres, primer director deportivo de la historia de la entidad.

Aunque son numerosas las novedades de fondo y forma que presenta la escuadra tinerfeñista, sus objetivos se mantienen intactos: salvar cuanto antes la categoría, tratar de concluir el curso entre los ocho primeros clasificados (garantizándose así los octavos de la Copa de la Reina en la 26/27) y aspirar a un buen desempeño en la competición del ko, que no arrancará para las insulares hasta finales de diciembre, cuando pugnen por colarse entre los ocho mejores equipos vía eliminatoria a partido único.

Para tan ilusionante –y exigente– temporada, el Tenerife Femenino completó una preparación de altura. De un primer amistoso frente al modesto Argual (equipo palmero recién ascendido a Segunda Federación, la tercera categoría nacional), al stage de Tafalla (Navarra) con hasta tres amistosos, pasando por el Trofeo Teide.

Las pupilas de Eder Maestre comenzaron arrollando al Argual por 6-0, pero decepcionaron en el Teide al caer 0-4 ante del Deportivo Abanca. Las lógicas dudas tras el mal desempeño en la primera prueba de fuego fueron disipadas en Tafalla. Allí, las blanquiazules se impusieron a Osasuna (Primera Federación) e igualaron contra la Real Sociedad (rival en la zona medio-alta de la Liga F), para acabar conquistando la I Copa Sentimiento, el primer título del remozado Tenerife Femenino.

Unos días después, más alegría al doblegar al DUX Logroño (0-1) para apuntalar las buenas sensaciones y, de paso, consagrar a Sakina Diki como la futbolista a seguir en el curso venidero. La internacional con Marruecos fue la mejor en La Orotava, anotó el gol que permitió vencer a Osasuna y fue nombrada MVP del torneo y volvió a ver portería en el último duelo de preparación. En su segunda temporada de blanquiazul, ahora sin Monday ni Babajide –referencias en ataque la pasada campaña–, Sakina apunta muy alto.

También le toca reivindicarse a Jordi Torres. El profesional nacido en Cataluña y consolidado como director deportivo a su paso por el Eibar, cuya sección femenina comandó durante cuatro años, aterriza ahora en la Isla para inaugurar la Dirección Deportiva de la entidad presidida por Sergio Batista. Torres tiene por delante el desafío de justificar su valía como primer director deportivo de la historia del Costa Adeje. Las claves de su proyecto: un bloque sólido, un grupo fuerte y una plantilla compuesta fundamentalmente por futbolistas nacionales o que conozcan la Liga F. Muy pocas apuestas para asumir el mínimo riesgo posible.

Elegidas las piezas por Jordi Torres, volverá a ser Eder Maestre el encargado de dar forma al talento del elenco confeccionado por el club. El joven técnico de Zalla (País Vasco) superó las expectativas en su primera temporada a los mandos de la nave blanquiazul: el Costa Adeje, que llegó a soñar con puestos de Liga de Campeones, terminó la temporada en un meritorio sexto lugar y se topó con el Barça en octavos de la Copa. Las azulgrana se impusieron por 2-6 en un duelo que el equipo tinerfeño había conseguido igualar pese a arrancar 0-2 abajo.

En la hoja de servicios de Maestre debe ser tenido en cuenta que a mitad de campaña ya había perdido a dos de sus mejores futbolistas: Koko Ange y Gift Monday. La última, revelación liguera durante la primera mitad del curso, partió rumbo a Estados Unidos a mediados de marzo, dejando al equipo huérfano se su máxima goleadora a cambio, eso sí, de una jugosa cantidad económica en concepto de traspaso al Washington Spirit.

En el capítulo de oponentes, el Barcelona apunta a seguir dominando con puño de hierro el fútbol femenino nacional. El cuadro azulgrana ha visto algo mermado su fondo de armario con salidas como las de Jana Fernández o Fridolina Rolfo, pero mantiene sobre el papel una enorme distancia de ventaja sobre el resto de equipos de la máxima categoría, Real Madrid incluido.

El equipo blanco, eso sí, continúa recortando distancia a su eterno rival. También en la zona noble, Atlético de Madrid, Real Sociedad y Athletic, entre otros, parecen llamados a pelear por la tercera plaza, mientras que el CD Tenerife debería rondar la zona medio-alta de la tabla. Por abajo, desaparecen del mapa los descendidos Valencia y Real Betis para que el Alhama y el DUX Logroño ocupen ese espacio. Murcianas y riojanas batallarán, en teoría, por mantenerse. Las sorpresas, eso sí, no deben descartarse nunca. Ni por arriba, ni por abajo.