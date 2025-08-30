Lezama, punto de partida de una temporada especial

Comienza una temporada especial para la UD Tenerife. Por primera vez competirá como local en el Rodríguez López y lucirá en su uniforme el escudo del CD Tenerife. El punto de partida será la Ciudad Deportiva de Lezama, la casa de uno de los clásicos de la Liga F, el Athletic (11:00). Dirigirá el encuentro la palentina Elena Peláez.

Se trata de la undécima campaña de las blanquiazules en una máxima categoría a la que ascendieron en 2015. Desde entonces no solo no han faltado a su cita con los clubes más potentes, sino que se han afianzado en ese nivel, siempre cumpliendo con creces con el objetivo de la permanencia. Repite como entrenador Eder Maestre, que dejó el listón alto con el sexto puesto en la tabla del curso 24/25.

La novedad, aparte de la alianza con el CD Tenerife, vendrá de la mano de las jugadoras incorporadas a la plantilla, la portera Nay Cáceres, las defensas Elba Vergés, Jenni López, Aithiara Carballo y Milagros Martín, la centrocampista Bernadertte Amani, y las delanteras Iratxe Pérez, Carlota Suárez y Ari Arias. Todas, con presencia en una fase de preparación que incluyó cuatro partidos amistosos, con el Argual –victoria por 0-6–, el Deportivo –derrota por 0-4 en el Trofeo Teide–, el Osasuna y la Real Sociedad en el triangular de la Copa Sentimiento –triunfo por 1-0 y empate sin goles– y frente al DUX Logroño –1-0 a favor–.

El Tenerife pasará de las pruebas a la realidad de la competición midiéndose con un Ahtletic que fue cuarto el curso pasado y estrena técnico. David Aznar puso punto final en mayo a una etapa de dos campañas en el club vizcaíno y ahora forma parte de la Federación Española, como preparador de las selecciones Sub 19 y Sub 20. Su sustituto es Javier Lerga, que ha hecho el camino inverso, de las categorías base de la Roja a Lezama.

A sus órdenes, las internacionales por España Adriana Nanclares y Maite Zubieta. La portera y la centrocampista formaron parte de la convocatoria de la última Eurocopa. Junto a ellas, en el Athletic, cinco jugadoras incorporadas este verano, la guardameta Olatz Santana, las defensas Naroa Uriarte y Eider Arana, y las atacantes Marta San Adrián y Ane Campos. De todas ellas, será baja por lesión Naroa, lo mismo que Clara Pinedo, Patricia Zugasti, Alejandra Estefanía, Jone Amezaga, Irene Oguiza y Ane Azkona e Itxaso Uriarte.

En el recuerdo de las blanquiazules queda la visita más reciente al Athletic. No fue un partido cualquiera, ya que se celebró en San Mamés. Ganaron las locales por 2-0 en una jornada emotiva para el técnico Eder Maestre, que fue jugador canterano del Athletic, club del que fue seguidor desde niño.

Vínculos emotivos aparte, Eder intentó vencer, lo mismo que intentará en la fecha inaugural de la temporada 25/26. Y no sería la primera vez del equipo tinerfeño en Lezama. En nueve intentos en Liga, incluyendo el de La Catedral, las blanquiazules se salieron con la suya en los cursos 17/18 y 22/23. En el más alejado en el tiempo fue protagonista una actual integrante de la plantilla, María José Pérez. Un gol suyo en el minuto 93 le dio los tres puntos a las isleñas (0-1). Ese mismo resultado se repitió en la campaña 22/23. Esa vez fue Jassina Blom, ahora jugadora del Sevilla, la protagonista con un gol.

Las otras visitas la Ciudad Deportiva del Athletic en Liga se resolvieron a favor de las anfitrionas (5-1 en la 15/16, 2-0 en la 16/17, 2-0 en la 18/19, 2-1 en la 21/22, 4-1 en la 23/24 y 2-0 en la 24/25), con la excepción de un empate en la 20/21 –tantos de Natalia Ramos, que sigue en el equipo, y Poljak–.

Después de este estreno, el Tenerife volverá a competir a domicilio, en el campo del Sevilla. Para ver al equipo en acción en el Heliodoro Rodríguez López habrá que esperar a la tercera jornada de la Liga F. A mediados de septiembre, todavía sin horario, el conjunto de Eder Maestre debutará como local recibiendo al RCD Espanyol.