El CD Tenerife merece más en su estreno ante el Athletic
Las blanquiazules, firmes en defensa, rozan el triunfo en Lezama con un remate al larguero de Carlota Suárez en el tramo final del primer encuentro (0-0)
ACAN
El CD Tenerife Femenino arrancó un punto de oro en su estreno de la temporada 25/26 en la Liga F Moeve tras firmar unas tablas sin goles en Lezama (0-0), ante un Athletic que no rentabilizó sus ocasiones por el acierto defensivo del cuadro de Eder Maestre. Las blanquiazules no le perdieron la cara al partido y tomaron aire, en una plaza siempre complicada, tras una pretemporada complicada.
Hasta cuatro tinerfeñas –las hermanas Ramos, Aithiara y Paola– fueron titulares en un equipo que sometió al cuadro local en el primer sexto del encuentro. Así, sendos remates de Fatou Dembele (9’) a la salida de un córner y de Sakina (15’), errando en la definición ante Nanclares tras una conducción en la que se dejó atrás a tres rivales.
El Athletic respondió con un tiro libre (20’) que resolvió segura Noelia Ramos. Más a fondo tuvo que emplearse Elba Vergés cumplida la media hora apareciéndose providencial para evitar el que pudo ser el primer tanto del partido. Entre medio, la madrileña Ari Arias (24’) casi cazó una pelota clara en el área, pero la defensa rojiblanca logró despejar a tiempo.
El Tenerife no se conformó y siguió insistiendo. En el minuto 32, Aithiara probó fortuna desde la frontal, aunque su disparo salió ligeramente por encima del larguero. Fue la ocasión de gol más clara de la primera mitad. Con un minuto de añadido, la primera mitad fue el reflejo de un choque de alternativas en el que llamó la atención la personalidad de las visitantes buscando los tres puntos.
El segundo tiempo
Eder Maestre no movió fichas en la pausa y el Tenerife siguió a lo suyo, una batalla por el gol en la que Sakina fue doble protagonista (47’ y 51’), sin suerte. La delantera hispano-marroquí mereció su premio con desmarques al espacio, pero acabó relevada por Carlota Suárez, debutante con el representativo.
Con la ariete viguesa en el césped, el ataque blanquiazul renovó la ofensividad, primero con un remate que detuvo Nanclares y, en la opción más clara de la cita, tras un cabezazo brillante que la guardameta local desvió lo justo para que el larguero hiciera el resto y no se moviera el empate.
Ese acercamiento al 0-1 protagonizado por Carlota dejó la sensación de que el Tenerife estuvo más cerca de ganar que un Athletic que terminó firmando la igualada. Prometedor estreno de las blanquiazules en la Liga F 25/26, independientemente del resultado, y sensaciones positivas, las de un equipo que supo competir, se mantuvo en los tramos más exigentes y manejó recursos para tener claras opciones de vencer en el campo de un rival que fue cuarto clasificado el curso pasado. En la siguiente cita volverá a ser a domicilio, el sábado en la casa del Sevilla (11:00).
Athletic: Nanclares; Elexpuru, Maddi, Bibi (Landauluze, 45’), Nerea Nevado; Zubieta, Baños, Sara Ortega (Sanadri, 90’); Agote (Maite Valero, 75’), Ane Campos (Amezaga, 64’) y Oihana (Vilariño, 45’).
CD Tenerife: Noelia Ramos; Dembele, Elba, Patri Gavira, Aithiara (Bicho, 86’); Aleksandra Zaremba, Natalia Ramos, Paola Hernández (Sandra Castelló, 75’), Amani (Clau Blanco, 86’), Sakina Ouzraoui (Carlota Suárez, 75’); y Ari Arias (Iratxe, 60’).
Árbitra: Elena Peláez (Comité Castellano Leonés). Amonestó a las visitantes Amani (52’) y Elba (78’).
Incidencias: Partido de la primera jornada de la Liga F Moeve 25/26 celebrado en las nstalaciones de la Ciudad Deportiva de Lezama. Césped natural en buenas condiciones. Unos 1.200 espectadores.
El análisis de Eder Maestre
Eder Maestre valoró el empate en Lezama como un resultado que «deja la sensación de haber estado muy cerca de la victoria». El técnico blanquiazul reconoció que «más allá del resultado, competir de tú a tú contra el Athletic es muy positivo», destacando el esfuerzo de su equipo en el estreno liguero. El entrenador vizcaíno subrayó el volumen ofensivo de las suyas, recordando que «analizando las ocasiones y las intervenciones de las porteras», Costa Adeje ha podido «estar más cerca de la victoria, pero al final el fútbol es esto también». Al ser preguntado sobre la impronta de su escuadra en el retorno a la competición oficial, Maestre reconoció que tienen «muy definido» qué equipo quieren ser y «este es el camino». «El lema guerreras encaja con mis raíces y mis ideas, y creo que vamos de la mano en eso», cerró.
