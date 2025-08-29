Eder Maestre: "El Tenerife Femenino es un club de Champions"

Eder Maestre dirigió la pasada campaña al Costa Adeje Tenerife Egatesa en su primera experiencia como primer técnico en Liga F. Después de un primer año excelente, el preparador vasco celebra continuar en «un club de Champions» que ahora compite con el escudo del CD Tenerife, lo que exige «responsabilidad» al grupo que dirige.

«Tengo claro que este club es de Champions. La preparación y el nivel de abrigo que tenemos por todos los eventos, actos patrocinios... el empaque en redes o la difusión, creo que muy pocos equipos están al nivel de este club», respondió convencido Maestre al valorar la puesta de largo del remozado CD Tenerife Femenino.

Responsabilidad

El técnico, seguidamente, no eludió reconocer la «responsabilidad» que supone competir ahora con el escudo del representativo insular masculino, un premio para «un club que ha tenido que ir construyéndose desde la adversidad y llegar adonde está ahora». «Si a eso le añades la historia y el escudo del club que llevamos en el pecho, pues te sale responsabilidad. A nivel de procesos hemos mejorado mucho porque la infraestructura nos invita a mejorar. Toca responder de la mejor forma posible desde el lugar desde donde estoy dando esta rueda de prensa, que es el Heliodoro», expuso convencido el preparador.

Ya en el apartado deportivo, Maestre destacó la «ilusión» que inunda el vestuario blanquiazul a unas horas del debut liguero, aunque no se atrevió a establecer cuánto de cerca, o de lejos, está el Costa Adeje 25/26 de su desarrollo óptimo. «No es fácil. El volumen de amistosos igual no ha sido muy grande. Somos optimistas porque hemos ido mejorando nuestra versión. No sé en qué punto estamos del 1 al 10, pero sí que estamos entrenando muy bien y que estamos convencidas de que vamos a sacar algo positivo en Lezama».

No hay dudas

Detrás quedan las dudas generadas tras la derrota por 0-4 en el Trofeo Teide frente al Deportivo, un rival que, a diferencia de las guerreras, «estaba muy rodado». «El primer tiempo no fue malo, pero en el segundo acusamos mucho el ritmo del rival. En la Copa Sentimiento estuvimos mejor y contra el Logroño fuimos superiores. La confianza está bien».

Con la pretemporada detrás, delante solo queda la visita al Athletic en el estreno en Liga F. Lezama, punto de partida frente al un rival que maneja «diferentes registros». «Puede ser un equipo que te espera y trata de castigarte a la contra, pero su ADN es el de un equipo que presiona y aprieta alto. Tenemos trabajados esos dos escenarios, aunque tendremos que adaptarnos. Creo que nos encontraremos la versión agresiva. Espero un partido a los puntos en el que trataremos de no exponernos demasiado y evitemos la precipitación», concluyó el técnico.

Con Pisco y Carlota, pero sin Yerliane

En la previa del duelo frente al Athletic, además de repasar el intenso y revolucionario verano que ha experimentado el Costa Adeje y las claves para afrontar con garantías el estreno liguero frente al Athletic Club en Lezama, Eder Maestre se detuvo en el apartado de altas y bajas de cara al choque en tierras vascas.

En el apartado de buenas noticias, Maestre celebra que puede contar Carlota, uno de los fichajes estivales. «Hay una serie de jugadoras que han completado algunos entrenamientos como Pisco o Carlota y tienen el alta médica», expuso el preparador.

No obstante, destaca la ausencia en la lista de Pisco, precisamente, quien aunque ha acumulado sesiones de trabajo de calidad, no se encuentra aún a punto, por lo que no pudo viajar con el resto. Tampoco está Yerliane Moreno, que sufre una lesión osteocondral en la rodilla derecha y, necesitada de tratamiento, tardará «algunas semanas» en volver.