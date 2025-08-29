Jordi Torres, director deportivo del CD Tenerife Femenino: "Este club quiere crecer cada día, por eso tuve tan claro que era mi lugar"

Jordi Torres se convirtió este verano en el primer director deportivo de la historia del Costa Adeje Tenerife, ahora primer equipo del CD Tenerife Femenino. El profesional catalán, con pasado en el Eibar, busca seguir creciendo de la mano del combinado blanquiazul. Torres destaca haber llegado a una entidad que "quiere crecer cada día", apunta a la permanencia como primer objetivo y pide tiempo de adaptación al Rodríguez López, el estadio con más aforo de toda la Liga F.

¿Qué se siente al ser el primer director deportivo en la historia del Costa Adeje?

Me siento muy contento. Muy feliz y muy ilusionado porque el proyecto que tenemos entre manos es muy bonito. También es una gran responsabilidad.

¿Cómo es llegar a un club y montar una Dirección Deportiva desde cero?

Para mí ha sido algo nuevo porque cuando llegué al Eibar ya existía una estructura. Lo que he hecho es sentarme con todo el mundo e informarme sobre las tareas y funciones que se venían realizando. A partir de entonces, ir introduciendo algunas cosas. Este es un club muy grande, especialmente a nivel social, y eso genera nuevas responsabilidades. Hay que escuchar y ajustar la metodología.

¿Quién ficha al hombre que ficha?

Es que con Sergio Batista y Julio Luis Pérez, especialmente con Julio, he tenido mucho trato. Yo tuve un primer contacto con ellos hace unos años. Fue algo casual porque estaba de vacaciones en la Isla y nos vimos para conocernos. Quizá es una pregunta más para ellos, pero todo empezó ahí. Ellos querían dejar la parcela deportiva en manos de alguien. La pasada temporada lo intentaron, pero yo estaba comprometido con el Eibar y quise respetar ese acuerdo. Este año fue distinto. Se presentaron un día en Bilbao y me dijeron que me querían fichar sí o sí.

¿No le parece increíble que un club sin director deportivo haya estado diez años en Primera?

[Se ríe]. Se lo he dicho a ellos un montón de veces. Incluso antes de firmar les dije a Batista y Pérez que me parecía asombroso el trabajo que habían hecho ellos dos. El caso es que, cuando hemos empezado a hablar de jugadoras, han demostrado tener mucho conocimiento del mercado. Te diría que no hay ningún club en España en el que sus dirigentes hayan tenido tanta implicación en la parte deportiva. Claro, luego tienen mucho peso en la parte institucional. Tener a un presidente y un vicepresidente con una dedicación tan exclusiva hacia el equipo fue una de las cosas que me hizo venir. Este es un club que quiere crecer cada día. Por eso lo tuve tan claro.

¿Cuál es el objetivo este año en la Liga F?

Me voy a repetir. El objetivo es la permanencia. Ahora tenemos además una gran responsabilidad como club porque hay una base muy grande. Depende del momento en el que se consiga la permanencia, nos estableceríamos o no un segundo objetivo. Objetivo 30 puntos y, cuando se consigan, veremos si nos da para llegar a 40 o 50.

¿Hay satisfacción con la plantilla?

Estoy muy contento con la plantilla. No suele pasar, pero hemos conseguido firmar a todas las futbolistas que pretendíamos. Hemos fichado a todas nuestras primeras opciones. También hemos cumplido los objetivos que teníamos: aumentar la cuota canaria, firmar jugadoras que jugaran en España, fichar a jugadoras españolas que estuvieran en el extranjero y rejuvenecer la plantilla. Todas las que han llegado cumplen ese perfil. Ahora hay que ver cómo carbura todo. Estoy muy muy satisfecho.

Los nueve fichajes del Tenerife Femenino de cara al curso 25/26. / María Pisaca

Monday y Babajide, las dos goleadoras de la temporada pasada, ya no están. ¿Cómo van a compensar esa pérdida de tantos?

Es cierto. Yo creo que nos hemos reforzado bien en la zona de ataque y, además, hemos reforzado muy bien la parte de atrás. En la portería, la defensa y el centro del campo. Me refiero a que quizá no necesitaremos tantos goles para sumar puntos. Hemos perdido goles en número, intentaremos recuperarlo con los fichajes y, también, con una mejoría defensiva.

¿Qué tal con Maestre? Ustedes dos parecen perfiles similares...

Tenemos cosas en común. Eso nos acercó en el primer contacto. Somos dos chicos jóvenes con mucha ambición. También coincidimos en algunas cosas en nuestra manera de ser. Un director deportivo y su entrenador deben estar muy unidos. Puede haber feeling o no, pero en este caso lo hay. Tenemos muy buena sintonía.

¿Qué le ha sorprendido de esta plantilla?

Pues mira, de lo que estoy muy satisfecho es de haberme encontrado un nivel de profesionalidad tan alto, especialmente en las capitanas. Ya desde fuera se notaba, pero de cerca veo que son unas auténticas líderes. Me han recibido muy bien. En Tafalla, cuando me libré de la novatada [se ría], aproveché para hacérselo ver. Tienen un papel muy importante.

Lo mejor de la pretemporada ha sido el rendimiento de Sakina. ¿Debe ser su temporada?

Con ella ya he hablado. Es que Sakina hizo una Copa de África muy buena. Estuvo a un nivel maravilloso: MVP's, goles, asistencias... su contribución fue fundamental para que Marruecos llegara hasta la final. Tuvo mucha culpa. Físicamente está en unas condiciones excelentes. Puede ser que sea su temporada, pero no porque haya habido salidas, sino porque ha dado un paso adelante. Cuando hablé con ella le dije que lo más importante es seguir mejorando. O mejoras, o empeoras, no te mantienes. Ojalá que siga con la racha.

Sakina Diki recoge el premio a la MVP de la Copa Sentimiento. / CDTF

¿Qué tal en El Mundialito?

Nos sentimos unos privilegiados por poder disfrutar de El Mundialito. El espacio para la activación o la zona de trabajo nos van a ayudar mucho a que el equipo pueda seguir mejorando y, fundamentalmente, para la adaptación al Heliodoro. Sin poder entrenar en El Mundialito, hubiera sido mucho más complicado.

Aterrizan en el Heliodoro. Debe ser una noticia estupenda, pero también puede haber aspectos negativos como las dimensiones del terreno de juego, la impresión de un gran escenario o el factor ambiental.

Vamos a necesitar una fase de adaptación. Lo digo porque es algo que experimentamos en el Eibar. Habrá que tener algo de paciencia con el equipo, por eso será clave el apoyo de la afición. Va a ser el estadio más grande de la Liga F en cuanto a aforo y tenemos todos un reto por intentar reunir a la mayor masa social posible. Estamos viendo que la gente se está sumando con un número de abonados de récord, pero tenemos que seguir mejorándolo y promover acciones para que suba la asistencia al estadio. La parte deportiva va a ser clave para eso, pero estoy seguro de que el club también va a trabajar. Es un reto, y a este club le gustan los retos.