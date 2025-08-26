Elba Vergés: “Queremos empezar la liga con buen pie”
La defensora blanquiazul afronta la semana del inicio liguero con las máximas ganas de cara al duelo ante el Athletic Club de este sábado en Lezama
El CD Tenerife Femenino enfrenta la semana más deseada de la pretemporada con la preparación del conjunto blanquiazul para el encuentro de este sábado 30 de agosto contra el Athletic Club, a las 11:00, en la histórica Ciudad Deportiva de Lezama, que dará el pistoletazo de salida a la temporada en Liga F Moeve.
Llegada a la isla
La catalana Elba Vergés, llegaba este mercado estival a la isla y, después de una pretemporada de mucho trabajo, la defensa del equipo tinerfeño ve al equipo preparado: "Creo que el equipo ha hecho un trabajo exigente tanto físico como táctico durante la pretemporada". Y aseguró que "ahora lo que tenemos es ganas de competir".
El optimismo y las ganas se sienten en el vestuario. Elba se muestra "muy ilusionada y con muchas ganas" y afirma que ve al Costa Adeje como un club que lleva muchos años "haciendo las cosas bien", con buenas temporadas y que el equipo quiere "empezar la liga con buen pie y los tres puntos".
Stage Tafalla
Tras superar una semana de entrenamientos y partidos en Tafalla, el grupo señala estar satisfecho con lo conseguido: "El stage de pretemporada nos ha venido muy bien a nivel de cohesión de equipo, ahora estamos enfocadas en la competición y en hacer un buen trabajo".
De cara a ese primer partido en Lezama, Vergés señala que su rival, el Athletic Club, será "un rival muy duro", sobre todo en su casa, ya que su afición "suele apretar mucho". "Vamos a prepararnos para que nuestro trabajo se note por encima del suyo y lucharemos porque ello suceda", concluyó la nueva zaguera blanquiazul.
El cuadro dirigido por Eder Maestre preparará el duelo de este sábado en las instalaciones de El Mundialito desde hoy hasta el viernes, donde emprenderán viaje a Bilbao para su concentración de cara al partido inicial de la temporada en Liga F Moeve.
