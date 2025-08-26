El CD Tenerife Femenino muestra sus colores en un curso especial

El CD Tenerife Femenino presentó este lunes los uniformes para la temporada que comenzará este fin de semana, en el caso del equipo entrenado por Eder Maestre, el sábado con la visita al Athletic. Será su undécima participación en la máxima categoría, la Liga F Moeve, todas consecutivas y ahora con nueva denominación tras la alianza firmada con el Club Deportivo Tenerife.

Aparte del nombre y del escudo, la novedad será la mudanza al Heliodoro Rodríguez López para la disputa de los partidos en casa. Ese momento llegará a mediados de septiembre –en el arranque, enlazará dos salidas, a Lezama y al campo del Sevilla–. El estreno en el estadio capitalino será en la tercera jornada, contra el Espanyol. Para ir levantando el telón del inicio del curso, el club tinerfeño dio a conocer los diseños de los uniformes de la Liga F 25/26.

El acto tuvo lugar en los jardines del Iberostar Mencey. Conducido por los periodistas Helena Sampedro y Manoj Daswani, la presentación incluyó varias sorpresas, como la presencia en el escenario de tres futbolistas del equipo masculino, David Rodríguez, Fran Sabina y Nacho Gil, luciendo las nuevas camisetas del representativo, ya desveladas por el club este verano.

El Tenerife muestra sus colores en un curso especial. / A.G.

El Femenino vestirá también diseños de la marca danesa Hummel, como los chicos. La equipación principal –camiseta blanca y pantalón azul–, es como la del masculino, pero con una franja horizontal en la parte central.

Las otras dos sí son diferentes. En una predomina el violeta y en la otra, diferentes tonos de azul.

Siguiendo lo que sucedía en Santa Cruz estuvo la presidenta de la Liga F, Beatriz Álvarez, que intervino por medio de una videollamada. «Cada paso que da este club, es enorme», comentó a modo de introducción. «Es un referente desde hace años por tener un proyecto consolidado, pero esta alianza con el CD Tenerife hace que sea todavía más atractivo. Estamos convencidos de que, por su voluntad de seguir creciendo, seguirá siendo un club estable», añadió.

Álvarez afirmó que el traslado al Heliodoro será muy positivo para el Tenerife Femenino. «Llevamos unos meses tratando de forzar este paso necesario de todos los clubes, para tener una mejora de las instalaciones y del producto audiovisual, y jugar en el Rodríguez López le permitirá al Tenerife tener una visibilidad sin precedentes. Se le abrirán las puertas a más aficionados, y las familias y las niñas tendrán más cerca a sus referentes», argumentó Álvarez.

Beatriz insistió en destacar el acierto en la gestión de los dirigentes del equipo tinerfeño. «Son un ejemplo por la gestión realizada y por la consolidación del proyecto. Su apuesta ha sido enorme desde el principio y eso es algo que no siempre pasa. Es un proyecto económico y social. Solo hay que ver la cantidad de personas y de seguidores que tiene el club. Con cada paso que dan, se sientan mejor las bases», comentó Álvarez.

La máxima responsable de la Liga F compartió también su valoración sobre el estreno del Football Video Support en la principal competición del fútbol femenino nacional. «Incorporamos un sistema que no es como el VAR al que estamos acostumbrados por el coste y por las infraestructuras. Elegimos esta opción, que está validada por FIFA, y ya veremos cómo funciona. Es un poco atrevido, una novedad, pero supondrá una mejora», resumió la presidenta de la Liga F.

A modo de debate, tomaron la palabra el entrenador Eder Maestre y cuatro de las jugadoras de la plantilla blanquiazul, María José Pérez, Raquel Peña Pisco, Patricia Gavira y Ariana Arias. El técnico recordó que el equipo ha entrado en la semana que marca un «punto de inflexión», porque pasará de las «probaturas» realizadas desde la «ilusión» a la búsqueda de puntos. «Ahora, todo cambia», señaló.

María José aseguró que el entusiasmo por lo que está por venir se palpa cada día. «Estamos muy ilusionadas y muy contentas. Sabemos lo que supone este cambio y lo que significa llevar el escudo del CD Tenerife. Competiremos lo mejor posible, como en cada temporada», prometió la goleadora.

Por su parte, otra de las veteranas, Pisco, garantizó que las futbolistas seguirán «defendiendo» los intereses del club como han hecho «hasta ahora», desde sus inicios y, sobre todo, a partir del ascenso logrado a Primera en 2015. «Debemos asumir ciertas responsabilidades por el cambio de las instalaciones –el Heliodoro para jugar y El Mundialito para entrenar–, y creo que se avecina una temporada ilusionante», añadió la grancanaria. «Llevamos años esperando estas novedades y nos estamos preparando de la mejor manera posible para seguir compitiendo como hemos hecho en estos años», advirtió Raquel Peña.

Gavira habló de objetivos. «Primero intentaremos asegurar la permanencia, porque el proyecto tan grande que tenemos, depende del primer equipo, para que las niñas de la base tengan la aspiración de poder llegar arriba», apuntó.

María José tiró de «realismo» para aclarar que en el club nadie ha cambiado el «discurso». Por eso remarcó que la prioridad volverá a ser «mantener la categoría», pero sin renunciar a cotas mayores. «A partir de ahí, podremos soñar y plantearnos otros retos», agregó.

La recién llegada Ariana Arias aportó su toque de ambición. «Tenemos el deseo de ir a por más», declaró en el acto de presentación de los nuevos uniformes.