El CD Tenerife Femenino mantiene su buena línea y vence al DUX

Tres rivales en menos de tres días, victoria en la Copa Sentimiento –0-1 al CAOsasuna y 0-0 con la Real Sociedad– y triunfo por 0-1 ante el DUX Logroño. Ese es el balance positivo que deja la concentración del CD Tenerife Femenino en el Norte peninsular.

Este viernes, 22 de agosto, en el acogedor municipio de Anguiano, el equipo blanquiazul llegó al cierre de la pretemporada en lo que a partidos amistosos se refeires. El coqueto campo de fútbol de la localidad riojana fue el escenario del ensayo entre las tinerfeñas y el conjunto riojano, ambos equipos de la Liga F.

La primera mitad se jugó bajo una clara igualdad. Las tinerfeñas trataron de imponer su dominio con el balón, pero sin generar ocasiones de verdadero peligro. Los dos intentos más destacados llegaron de las botas de Bicho, uno de falta directa y otro de cabeza, ambos atrapados por la portera.

Aithiara y Aleksandra buscaron abrir el juego por las bandas, pese a las reducidas dimensiones del terreno de juego, tratando de conectar con las delanteras, María José e Iratxe, que no lograron conectar remates con claridad.

Tras el descanso, y con la entrada de Nay Cáceres en lugar de Noelia Ramos, el Tenerife salió con más determinación. Apenas cinco minutos después de la reanudación, Sandra Castelló estrelló un disparo en el poste tras un córner ejecutado por Bicho. A partir de ese momento, el conjunto de Eder Maestre inclinó el juego hacia el campo rival y el DUX Logroño quedó replegado en su terreno.

En el minuto 60, el técnico del conjunto tinerfeño realizó diez cambios. El equipo ganó intensidad tanto en la presión como en la circulación del balón, y las llegadas al área rival comenzaron a multiplicarse. Finalmente, en el minuto 75, un preciso centro de Milagros Martín desde la banda izquierda encontró el remate de Sakina Ouzraoui, que firmó un gran gol y puso en ventaja a las blanquiazules. Fue el segundo tanto de la jugadora internacional con Marruecos en esta concentración en la Península. En el triangular de la Copa Sentimiento –45 minutos ante el Osasuna y otros tantos frente a la Real Sociedad–, Sakina firmó el 0-1 del enfrentamiento con la escuadra navarra.

Al término de los 90 minutos, el Tenerife conquistó un nuevo triunfo que refuerza su confianza con vistas al inicio liguero.

DUX Logroño: Miralles, Colomina, Matthews, Iria Castro, Natalia Cebolla, Falfán, Mia Asenjo, Rebeca Costa, Mawete, Ixina Corté y Paula Partido. También jugaron Chelsea, Iraia Jiménez, Laura Martínez, Marta Masferré, Annelie Leitner, Paula Rubio, Justina Morcillo y Candela Gálvez.

CD Tenerife Femenino: Noelia Ramos; Aithiara, María Estella, Cinta Rodríguez, Jenni López, Aleksandra Zaremba; Sandra Castelló, Moreno, Bicho; Iratxe y Mari Jose. También jugaron Nay Cáceres, Clau Blanco, Fatou Dembele, Elba, Patri Gavira, Milagros Martín, Amani, Natalia Ramos, Paola Hernández, Sakina Ouzraoui y Ari Arias.

Gol: 0-1, m. 75: Sakina Ouzraoui bate a la portera del DUXLogroño con una potente volea, en la frontal del área pequeña, al recibir un pase desde Martín desde la banda izquierda.

Incidencias: Partido de pretemporada jugado en el Campo de Fútbol de Anguiano, en La Rioja.