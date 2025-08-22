Borna Ivanda, una joya croata para el Tenerife B

El CD Tenerife cierra un fichaje de mucho futuro con la incorporación para el segundo equipo blanquiazul, del croata Borna Ivanda (02/08/2008, Split), procedente del NK Dugopolje. El internacional Sub 17 llega como uno de los proyectos de futbolista más potentes que hay en Europa, siendo nombrado desde su país natal como el «nuevo Modric».

Borna es un mediocentro ofensivo de gran envergadura, gracias a su 1,86 de altura, que actúa muchas veces como enganche, pero es un jugador al que le gusta llegar a ambas áreas, considerándose así como un centrocampista box to box. Futbolista que destaca por su visión de juego, la calidad técnica que ostenta –a pesar de su altura y corpulencia–, con un gran primer toque y su capacidad para manejar su pierna menos dominante como si de la buena se tratase.

Ivanda llega a Tenerife con ficha de juvenil, pero trabajará y jugará con el B por los próximos tres años, hasta 2028, con opción a dos temporadas más.

En las filas del primer equipo del NK Dugopolje, disputó 16 partidos, entre liga y copa, en los que pudo anotar un gol. Además, el nuevo jugador del representativo insular ha desplegado su fútbol en las categorías inferiores de su país, en donde acumula siete encuentros con la selección Sub 17 y una reciente convocatoria con la Sub 18 para las citas, a principios de septiembre, ante Bélgica, Catar e Italia.

A pesar de su impactante juventud, Borna Ivanda lleva avisando de su potencial desde hace ya unos cuantos años en las categorías inferiores de su exequipo, realizando entrenamientos con los mayores desde los 15 años y llegando a debutar con tan solo 16 años y 26 días, quedando así patente el prometedor proyecto de futbolista que es el centrocampista croata.

A su cargo está Josko Vlasic, entrenador de atletismo, que fue decatleta representando a Yugoslavia y ha sido también reconocido por entrenar a su hija Blanca Vlasic, que llegó a ser campeona mundial de salto de altura.

El joven croata es una apuesta potente de futuro que quiere terminar de pulir el CD Tenerife, con vistas a que pueda dar el salto al cuadro mayor dentro de no mucho tiempo.

De esta manera, el filial del distintivo, cierra su duodécimo fichaje, sumándose a la lista de: Loren Sánchez, Walid Meddeb, Marcos Marrero, Omar Sánchez, Ibrahim Baldé, el lesionado de larga duración Dani Álvarez, Kevin Martel, Kimetz García, Giovanni García, Alberto Ulloa y Mauro Costa.