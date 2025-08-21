Un impulso para seguir con la puesta a punto

La Copa Sentimiento viajó a Tenerife por primera vez después de que el CD Tenerife se impusiera en un triangular en el que también participaron el CA Osasuna, de Primera RFEF, y la Real Sociedad, de la Liga F Moeve. El torneo tuvo lugar en la Ciudad Deportiva del club navarro, situada en Tajonar. El primer duelo terminó con el triunfo de las tinerfeñas por 0-1 ante las anfitrionas. El segundo, con presencia isleña y el estreno de la Real, acabó en tablas. Y el último deparó otra igualada, en este caso, entre navarras y vascas (1-1).

En la apertura no se notó tanto la diferencia de categoría. El Osasuna se mostró como un oponente rocoso. Pero el Tenerife tuvo paciencia. Las jugadoras de Eder Maestre tuvieron que buscar la manera de crear peligro frente a un adversario que apretó desde el primer minuto. Poco a poco, las blanquiazules comenzaron a generar ocasiones de gol. Por ejemplo, en las bostas de Mari Jose, que puso a prueba a la portera osasunista con un remate lejano.

Las locales respondieron con un par de llegadas inquietantes, pero el Tenerife logró recuperar el dominio y controlar el ritmo del juego. Maestre cambió a las diez futbolistas de campo a la media hora con el fin de repartir cargas de trabajo. Una de las recién incorporadas al campo, Sakina Ourzaoui, se encargó de romper la igualdad en el minuto 42 al resolver una acción individual. La atacante fue nombrada jugadora más destacada del torneo.

El primer tercio acabó con la victoria tinerfeña (0-1) y continuó con un rival diferente, la Real Sociedad. Tras unos minutos de descanso arrancó el test más exigente de la tarde, ni más ni menos que con el rival que peleó hasta el final de la Liga F 24/25 el sexto puesto de la clasificación con el Costa Adeje. El premio en la pasada campaña fue para las de Eder Maestre, que optó por dar continuidad a la alineación que había terminado el partido ante el Osasuna, con la excepción de la entrada de la portera Noelia Ramos por Nay Cáceres.

El enfrentamiento ofreció una prometedora imagen del Tenerife. Las sensaciones fueron positivas en todas las facetas del juego. Una de las claves estuvo en el manejo de las centrocampistas. El dominio en el medio fue tinerfeño y las otras líneas se vieron beneficiadas: las defensas apenas tuvieron trabajo y las llegadas al área contraria fueron constantes. Elba dispuso de una ocasión clara par marcar y Amani estuvo a punto de firmar un golazo con un potente remate desde fuera del área. Solo faltó el gol.

El Tenerife terminó su actuación con la duda de saber si iba a poder levantar la IV Copa Sentimiento. Todo iba a depender del resultado del Osasuna-Real Sociedad. Y el desenlace cayó de su lado, ya que el 1-1 entre navarras y guipuzcoanas coronó a las tinerfeñas.

El representativo seguirá con la concentración que está realizando en Navarra. La próxima cita de interés llegará mañana con otro encuentro amistoso, esta vez, ante el DUX Logroño (17:30). Lo ofrecerá en directo Televisión Canaria.