El Costa Adeje ya está en Pamplona para medirse ante el Osasuna y la Real Sociedad

El CD Tenerife Femenino continúa avanzando en su preparación de pretemporada con un triangular de alto nivel en Navarra, donde se medirá, en la IV edición de la Copa Sentimiento en las instalaciones deportivas de Tajonar, al CA Osasuna y a la Real Sociedad. El torneo es organizado por el Club Atlético Osasuna y patrocinado por el Ayuntamiento de Pamplona.

El conjunto dirigido por Eder Maestre afrontará este compromiso en el marco de un stage de cinco días en tierras navarras, que servirá para afinar detalles de cara al inminente inicio de la competición.

Este triangular supondrá el tercer episodio amistoso del verano para las tinerfeñas, el segundo frente a un rival de su misma categoría, lo que permitirá al conjunto blanquiazul medir su progreso en un contexto de exigencia. Su primer encuentro ante un equipo de La Liga F ocurrió este pasado fin de semana en el Trofeo Teide, ante el Deportivo de La Coruña, en el que encajaron una derrota por 0-4.

El entrenador Eder Maestre destacó la importancia de esta cita: "Debemos tratar de reconocernos en una versión más competitiva, no hemos disputado el número de encuentros necesarios para encontrar esas sensaciones, pero los entrenamientos están siendo buenos, necesitamos trasladarlos a rivales directos". Confía además en que este torneo les dará "una medida real" de dónde están y hacia dónde deben seguir trabajando. "Estamos en un momento clave de la pretemporada, donde necesitamos seguir acumulando minutos de calidad y ajustar aspectos tácticos", menció. Y cerró afirmando que quieren "ver evolución" y "mejorar las sensaciones con respecto a los partidos anteriores".

En la misma línea, la futbolista Patri Gavira subrayó la motivación del grupo, comentando que este triangular "es una gran oportunidad para seguir creciendo". "Venimos con muchas ganas de competir, de corregir detalles y de llegar lo más preparadas posible al inicio liguero", añadió. Mencionó también que medirse a equipos de "su nivel" siempre es un reto y les ayudará a exigirse más.

El Costa Adeje Tenerife continuará su estancia en Tafalla hasta el final de la semana, con sesiones de trabajo y convivencia grupal, en busca de llegar en las mejores condiciones a su estreno oficial en la Liga F Moeve.

Entradas

Las entradas tienen un precio único de 10 euros y se pueden adquirir desde el lunes en las oficinas del Estadio El Sadar. Disponibles desde hoy, de 9:30 a 13:30 y de 16:00 a 19:00, y mañana en horario matinal. Si hubiera disponibilidad, se venderán también en las taquillas de Tajonar desde una hora antes del primer partido.

Convocadas

Convocatoria para el triangular. / CD Tenerife Femenino

Para esta última cita de pretemporada, el cuerpo técnico ha querido contar con las 24 jugadoras que formarán parte de la primera plantilla durante toda la temporada. Será la primera convocatoria oficial de las blanquiazules en las que figurará el grupo íntegro del equipo, sin las jugadoras del B que han estado trabajando con ellas hasta ahora.