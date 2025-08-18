Stage Tafalla, el próximo compromiso blanquiazul

El CD Tenerife Femenino afrontará, desde mañana hasta el domingo 24 de agosto, una intensa semana de trabajo en Tafalla (Navarra), en la que la plantilla blanquiazul seguirá afinando su puesta a punto para el inicio de la Liga F Moeve.

Durante la concentración, el equipo que dirige Eder Maestre disputará dos citas de alto nivel competitivo. El miércoles 20 de agosto tendrá lugar el triangular ante CA Osasuna y Real Sociedad y el viernes 22 de agosto un amistoso ante DUX Logroño.

Este stage, patrocinado por Binter, busca no solo mejorar la preparación física y táctica, sino también reforzar la cohesión del grupo en un entorno diferente al habitual.

“Desde hace varios años, acompañamos al Costa Adeje durante su pretemporada en los distintos destinos donde opera la compañía, pudiéndose beneficiar de las ventajas de volar en "modo canario". Para Binter es un orgullo seguir apoyando a un equipo que representa los valores de esfuerzo, compromiso y superación”, afirmó Alberto Guanche, jefe de patrocinios de Binter.

Unión

Por su parte, el presidente del CD Tenerife, Sergio Batista, destacó la importancia de esta concentración: “Este stage en Tafalla es una oportunidad para crecer como equipo antes del inicio liguero. Afrontaremos partidos exigentes que nos permitirán medirnos ante rivales de nivel y llegar en las mejores condiciones al debut en la Liga F Moeve. El apoyo de Binter siempre ha sido fundamental para afrontar este tipo de retos por lo que estamos muy orgullosos de continuar volando juntos”.

La jugadora Milagros Martín, ha asegurado que es muy importante empezar a medirse con los equipos con los que se van a estar enfrentando esta temporada. “Tengo ganas de esta concentración para conocer mejor a mis compañeras, compartir y vivir el día a día. Soy de las que piensa que lo humano también ayuda dentro del campo”.

Lo próximo en la agenda del Costa Adeje Tenerife / CD Tenerife Femenino

Las blanquiazules encaran esta semana con la mirada puesta en el 30 de agosto, fecha de su estreno liguero ante el Athletic Club en Lezama.