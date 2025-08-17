Ari Arias: "Mi año en Alemania me ha hecho más fuerte; pienso que puedo con todo"

Ariana Arias Jiménez (Madrid, 25/5/2003) debutó en Primera en octubre de 2019 con solo 16 años. Tuvo unos minutos en una visita al Deportivo del Tacón, su equipo de origen. En la siguiente temporada se estrenó como goleadora en la Liga F al participar en un claro triunfo del Real Madrid en el campo del Espanyol. Distinguida como una de las jóvenes delanteras más destacadas del fútbol nacional, fue fichada por el Barcelona en el verano de 2022. Tras pasar dos campañas en el club azulgrana, probó suerte en el Wolfsburgo. Ahora llega al CDTenerife Femenino dispuesta a relanzar definitivamente su carrera.

¿Cómo están siendo sus primeras semanas en Tenerife?

Al principio no se sabía muy bien dónde íbamos a entrenar y como el club tiene varias casas en El Médano, estamos viviendo allí varias compañeras. Es un pueblo pequeño, muy acogedor. Independientemente de que la distancia para ir a entrenar es un poco larga, por todo lo demás, se vive bien.

Ha pasado de vivir en Wolfsburgo, en Alemania, a residir en El Médano. Nada que ver.

Totalmente. Pasé de un extremo a otro. Pero estoy muy feliz por este cambio. Siempre intentamos hacer cosas para mejorar y estoy segura de que este es ese caso.

¿Qué importancia le da a las primeras impresiones cuando empieza una nueva etapa? Ha vivido en Barcelona, Wolfsburgo, ahora empieza en Tenerife...

En realidad, siempre intento adaptarme lo mejor posible al lugar en el que estoy. Sin ir muy lejos, es lo que traté de hacer en Alemania. Pero es verdad que aquí, en Tenerife, todo es a favor y eso hace que te integres antes y que el cambio no sea tan difícil de llevar.

Firmó con el Wolfsburgo el verano pasado. Supongo que la idea era estar más de un año allí, ¿no?

Sí. La intención era estar más tiempo, pero por circunstancias de la vida y por temas futbolísticos y personales, decidí buscar un cambio, siempre con la idea de mejorar.

¿Qué le faltó en Alemania?

El fútbol alemán y el carácter de allí fueron complicados de llevar para mí. Pero son experiencias. No podía dejar escapar algo así, la oportunidad de vivir una etapa de mi carrera en el extranjero. Fue un año muy duro, pero creo que de todo se puede sacar algo positivo.

¿Le costó mucho dar el paso de salir del Barcelona?

Estuve dos años con lo mejor, dos años en los que fui muy feliz en el Barça. Me resultó difícil, porque el cambio fue muy drástico. Me costó adaptarme. Pero siempre intento dar mi cien por cien en cada equipo y en el lugar en el que estoy.

¿Cómo fue esa etapa en el club azulgrana? ¿Con qué se queda? Jugó más y marcó muchos goles con el filial en Primera Federación, pero también tuvo presencia en el primer equipo y fue partícipe de la conquista de títulos.

Cuando tuve la oportunidad de ir al Barça, recuerdo que me dio un poco de miedo, porque eso implicaba salir de mi zona de confort, alejarme de mi casa, de mi familia... Pero era una oportunidad que no podía dejar escapar. Fue una experiencia que me hizo mejor persona y mejor futbolista. Mis dos mejores años a nivel deportivo, por ahora.

¿En qué zona de Madrid vivía?

Soy de un pueblo, de Paracuellos de Jarama.

¿Cómo empezó a jugar al fútbol? ¿A qué edad comenzó?

Cuando estaba en el colegio. Me gustaban los deportes y con mis amigos siempre había un balón de fútbol de por medio. Después de clase íbamos a las canchas de al lado de casa a jugar. Allí pasábamos todas las tardes y se me despertó el deseo de entrar en un equipo.

Supongo que sin imaginar que iba a llegar a ser profesional.

Para nada. Nunca entró en mis planes. Siempre trataba de disfrutar, de pasármelo bien con mis amigos. Si estoy ahora donde estoy, es gracias a eso, a esas tardes en las que disfrutaba con mis amigos. Y también a mi familia, que me apoyó en todo momento.

¿Sigue disfrutando del fútbol ahora que es profesional?

Cuando haces algo y disfrutas, se nota. En el caso del fútbol, se ve en el campo. Al menos yo lo noto. Evidentemente, lo de ahora no es igual que cuando salía del colegio y jugaba con mis amigos, pero el disfrute tiene que estar siempre ahí. Si no, no te vas a realizar del todo y no serás tú al cien por cien.

Volviendo a sus orígenes, ¿se definió pronto como goleadora? ¿No probó en otros puestos?

La verdad es que no era de ponerme mucho en la portería. Me gustaba más correr, ir al área contraria... Al final, con los amigos juegas un poco de todo, donde pillas el balón. Cuando empecé en el club, me pusieron arriba y comencé a marcar goles. Ya me quedé ahí.

Y del colegio, pasó a su primer equipo. ¿Ya tuvo claro entonces que el fútbol iba a ser algo más que un entretenimiento en su vida?

Estaba con mis amigas en el equipo del colegio, pero quería más, como que no me bastaba con entrenar dos días. De hecho, me iba sola al parque con el balón para practicar. Pensaba que podía dar un paso más. La suerte fue que me llamaron varios clubes de Madrid. Me decanté por el Tacón. Para mí fue todo un avance, me sentía feliz por formar parte de un equipo.

Los datos indican que era una de esas canteranas con más goles marcados que partidos jugados. Se le daba bien, tenía condiciones.

Sí. En esas categorías es diferente, no como en Primera División. Si no, sería impensable. De todas formas, mi mentalidad siempre fue la de ir a por el segundo gol cuando marcaba el primero, no me conformaba. Es la mentalidad que me ha llevado a estar en este nivel.

Estando en el Tacón, vive la creación del Real Madrid femenino. ¿Cómo fue esa etapa?

Lo recuerdo como un cambio. Me mantuve en el club y estuve dentro de esa transición. Intenté dar lo mejor de mí y disfrutar. Luego, cuando tuve la oportunidad de ir al Barcelona, no lo pensé dos veces.

De repente se vio entrenando y jugando con internacionales, con ganadoras del Balón de Oro...

El día a día era con ellas. Aunque competía casi siempre con el filial, entrenaba con el primer equipo. Iba cada día y lo valoraba un montón. Estaba con las mejores y no sabía qué día iba a terminar todo eso para mí o iba a tener que tomar otro camino. Intentaba aprender algo nuevo de las mejores jugadoras y trabajar muy duro por los objetivos.

Compartió vestuario con jugadoras de prestigio internacional, con dos ganadoras del Balón de Oro como Alexia Putellas y Aitana Bonmatí. ¿Cómo son estas futbolistas en las distancias cortas?

¿Qué voy a decir? En el campo te hacen mejor jugadora. Y fuera, al ser más veteranas, me daban consejos, me corregían... Era algo que valoraba un montón. Que te digan dos cosas Aitana o Alexia, o quien sea de ese vestuario, era un privilegio. De quién mejor que de futbolistas como ellas para aprender.

Ari Arias. / María Pisaca

Ha vivido por dentro el día a día de un equipo acostumbrado a ganarlo todo. ¿Cómo se mantiene el nivel de exigencia cuando se saca adelante cada partido por goleada?

No es que fuéramos con la mentalidad de ser superiores a los demás equipos. Íbamos siempre con la intención de hacer nuestro mejor partido, pensando en nosotras y dejando en el campo lo mejor de cada una. Esa era la idea. Los éxitos eran el fruto del trabajo de cada día.

¿Cree que se están recortando las diferencias entre el Barcelona y otros aspirantes al título de Liga, principalmente el Real Madrid?

Sí. Pero no solo por lo que está haciendo el Real Madrid. Todos los equipos de la Liga están intentando dar un paso adelante, incluso dos, y eso es algo que se está notando.

¿Le vendrá bien a la Liga F?

Esa competencia, esa rivalidad, será buena para nuestro fútbol.

Le pregunto por su regreso a España. Salió del Barcelona para jugar en el Wolfsburgo y la estancia en Alemania no fue satisfactoria. ¿Qué pasó después? ¿Tenía claro que quería volver a España?

Sinceramente, después de haber estado allí, pensaba que podía con todo. Iba a afrontar la oportunidad que viniese de otra manera, porque mi etapa en Alemania me hizo más fuerte. Recibí varias ofertas de clubes de España y las valoré mucho. Pensé que era un oportunidad para ir a más, sentirse más cómoda y disfrutar del fútbol, porque la temporada pasada lo pasé mal.

Insiste en que lo pasó mal en Alemania. ¿Fue solo un problema de adaptación?

Echaba de menos mis costumbres. Es un país completamente diferente, el clima... A nivel futbolístico tampoco tuve suerte.

¿Es muy diferente el fútbol que se practica en Alemania?

Diría que es distinto.

¿Y las instalaciones?

Depende del club. Hay de todo. Pero de cada experiencia se puede sacar algo positivo. De Alemania también me llevé aprendizajes.

Con la decisión tomada de cambiar de equipo, ¿descartó la opción de seguir en el extranjero?

Cuando tuve la oportunidad de volver a casa, a España, lo tuve muy claro. Estoy muy feliz por ello.

¿Qué buscaba?

Al final, buscaba un equipo que tuviese ambición por ir a más. El Tenerife me planteó cuáles eran sus objetivos y fue algo que, como persona ambiciosa que soy, me llamó mucho la atención. No lo dudé.

¿Qué se ha encontrado al llegar al CD Tenerife Femenino?

He encontrado un club muy familiar. Me han acogido muy bien. Estamos formando un buen grupo. Cada vez tenemos más ganas de empezar la competición.

¿Percibe que es un año especial por el acuerdo alcanzado con el CD Tenerife y por la mudanza al Heliodoro Rodríguez López?

Sí noto esa ilusión. Veo al equipo con muchas ganas. Estamos deseando empezar a jugar.

Es un equipo que no ha tenido problemas para lograr la permanencia cada año. ¿Se conformaría con eso o aspira a algo más?

Mi mentalidad es la de ir siempre a más. Me gustaría que diéramos un paso adelante, pero es algo que se irá viendo con el día a día.

¿Cómo está siendo la pretemporada? ¿Que tal con Maestre?

Eder es una persona que quiere más, en cada entrenamiento nos transmite esas ganas y esa ambición. Las jugadoras respondemos en función de eso. El día a día está siendo brutal, en el mejor sentido.

¿Qué le pide a la temporada que comenzará el 30 de agosto en la Ciudad Deportiva de Lezama?

En lo individual, ayudar lo máximo posible al equipo. Y en lo colectivo, alcanzar los objetivos y estar lo más arriba posible.