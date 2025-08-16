Siete minutos fatídicos fulminan la esperanza del primer trofeo del Tenerife Femenino

Pinchazo -o más bien reventón- del Costa Adeje en el Trofeo Teide. El equipo blanquiazul cedió este sábado (0-4) en Los Cuartos frente a un Deportivo de La Coruña que se desempeñó con más solidez y sacó a las insulares de la carrera por la Copa en apenas siete minutos, los que pasaron desde el 0-1 en el minuto 44 hasta el 0-3 en el 51. Una desconexión que impide al CD Tenerife Femenino levantar su primer trofeo desde la fusión entre la UD Tenerife y el Fundación.

Aunque no acabara sirviendo para nada, el Costa Adeje entró mejor al partido. Deseoso de agradar en su primer gran escenario (las de Eder Maestre solo habían jugado antes un amistoso frente al modesto Argual, equipo palmero recién ascendido a Segunda Federación), el combinado blanquiazul le puso una marcha más que el Dépor desde el primer minuto. Más balón que su rival e intensa presión tras pérdida fueron las señas de identidad de salida de las guerreras. Entre las titulares, los fichajes Nay Cáceres, Amani, Jenni López e Iratxe, que llegó desde el Fundación en el primer movimiento veraniego del entonces flamante Tenerife Femenino. También formaron las jóvenes Yaretzi y Martín, las dos del segundo equipo.

Sakina, lo mejor de la noche

No fue hasta el minuto 11, eso sí, cuando las tinerfeñistas inquietaron por primera vez a Yohana. Sakina, hiperactiva desde el comienzo, atacó el espacio a la espalda de la defensa deportivista, tiró una bicicleta con la que superó a su par y centró atrás para la llegada de Clau Blanco. El chut de la centrocampista se estrelló contra una defensa. Unos minutos después, fue Iratxe la que lo intentó sin éxito desde media distancia. La que fuera capitana del Fundación y Sakina comandaban con personalidad la vanguardia insular.

El Deportivo trató de sacudirse el empuje inicial del Costa Adeje. Y lo fue consiguiendo con el paso de los minutos. El equilibrio en el juego alejó el fútbol del área gallega, pero no lo acercó a la de Nay Cáceres, cuyos guantes seguían impolutos cuando fue sustituida a la media hora por Sara Niz -Maestre dio 30 minutos a las tres porteras convocadas-.

El cabezazo de Marisa

Tampoco había intervenido Niz cuando, en la recta final del primer periodo, llegó el 0-1. La escocesa Colette Cavanagh lanzó una falta desde el perfil derecho de la zaga blanquiazul y Marisa se anticipó en el primer palo para, con un sutil y certero movimiento de cabeza a pesar de la oposición de la defensa, ajustar la pelota al palo más alejado (44'). Sin tiempo de reacción tinerfeñista, la estrategia marcaba la diferencia al descanso.

A la vuelta de vestuarios, Maestre introdujo hasta nueve modificaciones. El preparador cambió a todas las futbolistas de campo salvo Clau Blanco. Entre las caras nuevas sobre el verde de Los Cuartos destacaba Elba Vergés. Habían pasado solo cuatro minutos de segundo tiempo (49') cuando la central catalana no se entendió con una Niz dubitativa y dejó pasar un envío desde la izquierda que empujó a gol Barth. Error imperdonable y partido muy cuesta arriba.

Marisa, del Deportivo, celebra el primero de sus dos goles al Costa Adeje Tenerife. / Deportivo Abanca

Los minutos del bloqueo

La carretera se empinó todavía más en el 51. Marisa se inventó un zapatazo cruzado desde la frontal y ajustó el cuero al poste. Tanto que la meritoria estirada de Niz solo sirvió para hacer aún más estético el tanto del doblete de la ariete del Deportivo. Siete minutos fatídicos, del 44 al 51, dejaban a las de Maestre casi sin opciones de conquistar el Trofeo Teide y con la desagradable única aspiración de maquillar el resultado. Para ese entonces, el Dépor era ya un combinado sólido y seguro de sí mismo y el Costa Adeje, por el impacto del propio resultado y también a causa del natural desconcierto después de tantas modificaciones, un equipo ansioso y desordenado.

Fue la veterana María José Pérez quien tiró del carro en el momento de zozobra. La tinerfeña, por momentos sola contra el mundo, no cesó en su empeño de acercar en el resultado al equipo que capitaneaba. La pequeña alegría estuvo muy cerca a falta de un cuarto de hora, pero Inés Pereira desbarató la intentona con una buena intervención abajo. Igual de buena fue la oportunidad de la que gozó la delantera solo tres minutos después (79'). María José tiró un recorte fabuloso y, con todo a favor, golpeó con demasiada fuerza la pelota, que acabó casi en el córner.

El cuarto, otro golazo

A pesar de la rebeldía de la capitana, no fue la esperanza del 1-3 lo que acabó llegando, sino el mazazo definitivo del 0-4. De las ansias del Costa Adeje al acierto y la confianza del Deportivo. Ainhoa combinó con Olaya en la frontal y definió con maestría imposibilitando la intervención de Noelia Ramos. Golazo de las gallegas, que en el 85 ya sujetaban el Trofeo Teide con las dos manos. Dudas para el Costa Adeje, pero margen y mimbres suficientes para mejorar antes del sábado 30 de agosto, cuando toque visitar al Athletic en la primera jornada de Liga.