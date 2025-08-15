El Trofeo Teide eleva el nivel de exigencia para el Tenerife Femenino

Primer test de nivel para el CD Tenerife Femenino. Después de calibrar su puesta a punto goleando a un rival de Segunda Federación, el Argual (6-0), el equipo blanquiazul se enfrenta este sábado a uno de sus compañeros de viaje en la Liga F Moeve, el Deportivo. Será en la final del Trofeo Teide, en el estadio Los Cuartos (La Orotava), a las 20:00.

Se trata de un duelo que se repetirá a comienzos de enero, pero con tres puntos en juego y en otro escenario, La Coruña. El encuentro liguero de la segunda vuelta en el Heliodoro Rodríguez López será el que cerrará el calendario a finales de mayo.

Como anticipo, tinerfeñas y gallegas se medirán con el aliciente de conquistar un Trofeo Teide que cumple su cuarta edición. En 2022, el premio fue parar al Barcelona después de que las catalanas se impusieran al Costa Adeje en la tanda de penaltis.

Las dos siguientes finales sí cayeron del lado local. En 2023, el invitado fue el Athletic y en 2024, el Real Madrid –victoria isleña en los penaltis–. Por tanto, las blanquiazules optan a su tercer Teide.

La visión del entrenador

Eder Maestre guarda un «recuerdo muy bonito» de la victoria ante el Real Madrid, entre otras cosas porque coincidió con su primer partido al frente del Costa Adeje ante un adversario de la Liga F –de carácter amistoso–. «Hubo protagonismo de las canteranas en la tanda de penaltis», recordó el entrenador del CD Tenerife Femenino con la esperanza de que se repita ese desenlace. Para ello, las blanquiazules tendrán que superar a un Deportivo que «está realizando una pretemporada muy interesante» y que será «un hueso duro de roer». Maestre reconoció que su equipo llega a esta cita «con poco rodaje» y lamentó la suspensión del Torneo de San Ginés, que le habría dado a su equipo más minutos cercanos a la competición. «Pero lo vamos a compensar con ilusión», añadió.

Eder explicó que aprovechará la pretemporada para «explorar límites» y que las semanas previas al arranque del curso son una etapa en la que predomina «la construcción del modelo de juego», pero también admitió que en un trofeo de «empaque» como el Teide, el resultado «es importante». Por todo esto, animó a las jugadoras a «convivir en esa doble mirada», la de la búsqueda del triunfo y el respeto de «la planificación» diseñada por los técnicos.

En el que será último amistoso del Tenerife Femenino en la Isla antes de realizar una concentración en Navarra e iniciar la Liga F con dos salidas –Athletic y Sevilla–, Maestre confía en que el público se acerque a Los Cuartos. «Será muy importante contar con el apoyo de la afición. Cuando las cosas van bien, es fácil animar. Lo bonito es sentir ese calor si las cosas no van bien, sacar fuerzas de flaqueza con la ayuda de la jugadora número 12», comentó refiriéndose al papel del público. Las entradas están a la venta en tomaticket.es –también en las taquillas del estadio de La Orotava– a 10 euros para mayores de ocho años –los menores, gratis–.

María José

Será la cuarta participación de la UD Tenerife en el Trofeo Teide, y la cuarta también de María José Pérez. Su actuación en la final de 2024 fue decisiva por lo que mejor sabe hacer, marcar goles. «Es un trofeo que queremos tener, nos hace ilusión y nos trae buenos recuerdos», afirmó en los canales de comunicación del club. «El año pasado lo ganamos en la tanda de penaltis. Será emocionante, una prueba más, pero competitiva», destacó la atacante blanquiazul. «Siempre que vamos a La Orotava, el ambiente es precioso», siguió Marijose, convencida de que este ensayo exigirá al Tenerife «más en lo físico y táctico» que el anterior ante el Argual. «Lo pondremos todo de nuestra parte para seguir con esta pretemporada ascendente», finalizó una de las veteranas de un equipo que se ha reforzado este verano con los fichajes de Milagros Martín, Jennifer López, Nay Cáceres, Carlota Suárez, Elba Vergés, Amani Kakounan, Aithiara Carballo –será baja por una rotura muscular–, Ari Arias e Iratxe González.