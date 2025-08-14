Milagros Martín llega para reforzar la banda izquierda del Costa Adeje

El CD Tenerife Femenino presentó esta mañana a la internacional argentina Milagros Martín, en un acto celebrado en la sede central de Binter, patrocinador del club. La joven lateral zurda, de tan solo 18 años, llega procedente del fútbol sudamericano tras participar recientemente en la Copa América con la selección albiceleste.

Salto en su carrera

Con el reto de dar el salto al fútbol español, Martín se mostró ilusionada por vestir la camiseta blanquiazul y aportar su energía al equipo. "Vengo con muchas ganas de aprender, de crecer y de ayudar al Costa Adeje Tenerife a lograr sus objetivos", aseguró. Se definió como una "jugadora técnica" que se desenvuelve en la banda izquierda. Sobre su llegada a España, asegura que lo vio como "una oportunidad única" y confiesa estar "muy feliz de que sea en Tenerife".

El presidente del CD Tenerife Femenino, Sergio Batista, subrayó la importancia de esta incorporación para seguir construyendo las bases del club: "Milagros representa el talento joven que queremos sumar al proyecto". Añadió que tiene "calidad, carácter y un recorrido" que, pese a su juventud, "ya es muy prometedor". "Estamos seguros de que se adaptará perfectamente al equipo y a la isla", cerró.

El director deportivo, Jordi Torres, destacó el perfil deportivo de la nueva futbolista: “Es una lateral joven con gran proyección, capacidad defensiva y profundidad en ataque". Además, aseguró que su experiencia internacional "le ha dado un plus de madurez" que les vendrá muy bien.

Con la llegada de Milagros Martín, el Costa Adeje Tenerife gana solidez en el lateral izquierdo y suma a sus filas a una jugadora joven pero ya habituada a competir al más alto nivel. Su experiencia y su reciente paso por la Copa América encajan con la ambición del club de afrontar la temporada 2025/26 como un equipo sólido, competitivo y con proyección de futuro.