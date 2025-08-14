Maestre: «Estamos incluso mejor que el año pasado»

El CD Tenerife Femenino completa el primer mes de una pretemporada muy especial, en la que el plantel blanquiazul acoge a varias nuevas compañeras y encara el debut liguero en una nueva casa como lo es El Mundialito para su trabajo diario y su nuevo templo, el centenario Heliodoro Rodríguez López.

En estas semanas de pretemporada, el técnico Eder Maestre ha probado posibles alternativas con esta nueva plantilla, además de dejarle claro a las incorporaciones las pautas que ya seguía este equipo. El bilbaíno hace un balance positivo del rendimiento que están ofreciendo sus futbolistas y afirma que la infraestructura que disfrutan en el día a día les está «permitiendo dar un salto cualitativo en los procesos de entrenamiento».

Esta nueva dinámica de preparación es algo que está ayudando al Costa Adeje Tenerife a encontrar un buen ritmo de juego y ciertas cosas que quieren sellar como seña de identidad en este proyecto de equipo. «Estoy muy satisfecho», comenta. «Lo que está viendo el staff en cuanto a la evolución del proceso de entrenamiento, así como el acoplamiento de todas las jugadoras que lo están soportando, es muy positivo», continúa.

Además, asegura Maestre que, aunque está siendo una pretemporada dura, su equipo llega «de un periodo transitorio bastante largo». «Las jugadoras, en su compromiso, siempre tienen sus planes individuales pero lo importante es cuando empezamos a trabajar aquí. Además, vivimos en líneas de tiempo diferentes con las futbolistas internacionales, que han tenido que empezar desde cero, pero han podido soportar la carga», expresa el preparador vasco.

Respecto a las novedades en su plantilla para esta campaña, Maestre advierte que «cuando hay mucho cambio y llegan jugadoras nuevas, la conexión grupal forma parte principal de ese engranaje». «El vestuario tiene una calidad humana increíble, y creo que se han sentido como una más desde el primer momento y eso es fundamental. Desde el primer día están integradas», añadió.