La portera menos goleada de Primera RFEF ya es blanquiazul

El CD Tenerife Femenino hizo oficial este martes el regreso de Nayluisa Cáceres a la isla, tras dos años lejos del archipiélago ganando experiencia en su carrera deportiva.

Salió rumbo al Levante Las Planas en 2023 para hacerse cargo de su portería como guardameta titular, acumulando más de 2.500 minutos al final de esa temporada. Tras su primera temporada como portera titular de un equipo de Liga F, viajó hacia Murcia para emprender el reto del ascenso con el Alhama El Pozo CF, de Primera Federación a la máxima categoría del fútbol femenino. Hazaña que consiguió junto a Aithiara, quien seguirá siendo compañera de vestuario en esta nueva experiencia como blanquiazules. Añadido a eso, la venezolana lo hizo siendo la arquera menos goleada de la categoría.

La internacional se mostró ilusionada por afrontar este nuevo reto en el conjunto tinerfeño y confesó que «el regreso ha sido maravilloso».

Sobre su etapa lejos de Tenerife, explica que le ha servido tanto en su vida personal como deportiva, ya que ha aprendido «mucho» y también ha mejorado «futbolísticamente y como persona». Dijo que esta experiencia ha sido «un antes y un después». «No tiene nada que ver cómo me fui a cómo vuelvo ahora», confesó. Además, añadió que está «en el momento de querer darlo todo en el club que es como mi casa».

Del año de transición y como está evolucionando el distintivo, mencionó que «el cambio de instalaciones era necesario para seguir creciendo en el fútbol femenino». «Será bonito jugar en el Heliodoro con nuestra afición», cerró.

Arranque liguero

La Liga F Moeve hizo oficiales los horarios con los que comenzará este curso 2025/2026 y al CD Tenerife Femenino le tocará abrir el campeonato en Lezama, el sábado 30 de agosto, a las 11:00, ante el Athletic Club.

Las guerreras ya encaran el primer cruce de la temporada ante uno de sus rivales más directos por la zona alta de la tabla clasificatoria.

Declaraciones

Sandro Arrufat, consejero del CD Tenerife Femenino, ha asegurado que están «muy contentos por la vuelta a casa de una guerrera que nunca ha dejado de serlo».

El director deportivo, Jordi Torres ha explicado que se trata de una jugadora relevante para el equipo: «Para nosotros la portería es un pilar fundamental», comentó, asegurando que ellos confían en que «estará bien cubierta», aventurándose a decir que van a ser «el equipo de La Liga F con mejor alineación de porteras». Remarcó que lo que busca el club es «dar esa fiabilidad y seguridad» y que el equipo, a nivel defensivo, se muestre fuerte, «con la idea de dejar muchas porterías a cero».

Por último, Adolfo Alonso, concejal de deportes de Adeje, afirmó que «es una alegría presentar a Nay aquí en este enclave turístico de Costa Adeje».

Señaló también que decidieron apostar, «en un momento clave», por el deporte femenino y que para ellos es motivo de orgullo «poder seguir con el club a día de hoy».

Con esta incorporación, el Costa Adeje Tenerife Egatesa cierra una posición clave como es la portería, con la idea de tener conformada una plantilla competitiva y equilibrada de cara a una exigente temporada en la élite del fútbol femenino español.

Una campaña que arrancará el próximo fin de semana y que terminarán de preparar con el Trofeo Teide, que se jugará este sábado a las 20:00, en Los Cuartos, ante el Deportivo de La Coruña.