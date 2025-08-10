Paola Hernández: "Es un orgullo llevar el escudo del 'Tete' y jugar en el Heliodoro"

Paola Hernández Díaz (Santa Cruz de Tenerife, 25/7/2002) está viviendo una pretemporada diferente por haberse recuperado de la grave lesión de rodilla que sufrió en abril de 2024 y por todas las novedades que le esperan al CD Tenerife Femenino. Entre ellas, la mudanza al Heliodoro Rodríguez López para disputar los partidos como local de la Liga F 25/26.

Ahora puede decir que el Heliodoro es su casa deportiva.

Y es todo un reto, una motivación y también una responsabilidad, porque va a venir mucha gente a vernos. Estoy súper orgullosa y contenta de que, por fin, el fútbol femenino y, en concreto, nuestro equipo, el Tenerife, vayamos dando pasitos en beneficio de todos. Ahora podrán venir a vernos mi abuelo, mis tíos, gente a la que le resultaba casi imposible ir al Sur...

Por lo que dice, ya solo con usted aumentarán los abonados.

Sí. Es un hecho. La campaña de abonados está siendo todo un éxito. Espero que lo podamos refrendar en forma de rendimiento y resultados. Es una motivación extra.

Su caso es especial, ya que ha residido siempre al lado del estadio, en la calle San Sebastián.

Sí. Mi día a día es pasar por el estadio antes de llegar a mi casa. De pequeña iba a los partidos del Tenerife con familiares y demás. De manera esporádica sí jugué algún partido en el Heliodoro, pero no tendrá nada que ver con hacerlo cada dos semanas. A ver cómo se nos da. Espero que muy bien.

¿Le costó creerlo cuando se empezó a hablar de la posibilidad del traslado al Rodríguez López?

Ya llevamos un par de semanas entrenando y lo vamos asimilando. Al principio estaba todo en vilo, pero tenía claro que el club iba a pelear por jugar en el estadio. Tampoco hay otra instalación que cumpla con los requisitos que necesitábamos. Era aquí o nada. Por suerte, jugaremos en el mejor lugar que podíamos tener en la Isla.

Paola Hernández, futbolista del CD Tenerife Femenino. / María Pisaca

¿Qué le llegó del entorno? ¿Percibió esa misma conclusión o quizás algo de desconfianza?

Entiendo que algo así genere controversia. También es verdad que el fútbol ha sido un deporte algo machista, aunque se va avanzando en ese terreno. Por mi experiencia personal, no tengo ninguna queja al respecto. Pero sí se ve en el día a día por lo que se lee en las redes sociales. Parece que cuesta que se interiorice que nosotras también somos profesionales del fútbol y que solo pedimos nuestro hueco. Sin ostentaciones, hay que pensar que, a día de hoy, somos el único equipo de Primera División y merecemos, qué menos, jugar en el estadio, que es propiedad del Cabildo. Es algo que la sociedad, a nivel general, estaba pidiendo, con sus excepciones, y es un acierto a nivel de crecimiento. Parece que también generó algo de controversia el acuerdo entre los dos clubes, porque el CD Tenerife femenino había ascendido a Primera RFEF, pero en términos generales, esta unión supone crecimiento para todas las niñas que quieren dedicarse al fútbol, ya que tendrán un espejo en el que mirarse y sabrán que, si les va bien, podrán debutar algún día a nivel profesional.

Entonces, ¿ha vivido como algo natural este vínculo entre el CD Tenerife y la UD Tenerife?

Lo he vivido como algo natural. Es un orgullo llevar el escudo del Tete, del equipo de la ciudad y de la Isla. No hay que darle más bombo a otros temas. Hablamos de crecimiento. No lo he vivido como algo impuesto como quizás podrían reflejar algunos comentarios.

¿Se reforzará la imagen del equipo en el exterior llevando el nombre de Tenerife Femenino?

El club creció en el Sur y que tenemos que estar agradecidos y tener claro de dónde venimos. Pero todo ha evolucionado y el escudo del CD Tenerife es el de un club histórico y puede reflejar otro nivel en la Península. Va a traer aspectos positivos. Luego, lo más difícil será adaptarnos al terreno de juego, pero eso será trabajo físico y táctico, y entrenamos para ello cada día para estar a nuestro mejor nivel.

¿Cómo ha sido la integración?

Estamos súper agradecidas. Hemos tenido un recibimiento muy cálido y grato. Nos ha visitado Felipe Miñambres, también vino Rayco García...Hicimos la campaña de abonos con jugadores emblemáticos como Suso Santana, Cristo Marrero, Aitor Sanz... Solo tenemos palabras de agradecimiento hacia el CD Tenerife. Pondremos nuestro granito de arena para que ese recibimiento se vea refrendado con resultados. También iremos a los partidos del equipo masculino, a apoyar para que vuelva cuanto antes a Segunda, que es el deseo de todos.

Hablaba antes de la campaña de abonos. Se supone que acudirá más público al Rodríguez López que al municipal de Adeje.

Imagino que sí. Solo por densidad de población, la lógica indica que sí. Será complicado que estén siempre los 8.000 que fueron a los partidos que jugamos ante el Barcelona en el Heliodoro en las últimas temporadas, pero intentaremos hacerlo bien para que se vaya creando afición poco a poco. Lo que me parece positivo es que podrán venir muchos más niños y niñas a vernos. Lo tendrán más accesible para asistir al estadio. Y solo eso ya es algo gratificante.

Insiste en la voluntad de «hacerlo bien». Pero tampoco son un equipo que haya estado nunca por debajo de lo esperado.

Intentamos dar el máximo. Siempre hemos tenido una responsabilidad grande, pero ahora más si cabe por competir en el estadio. Los entrenamientos en El Mundialito están siendo intensos y vamos a llegar bien preparadas.

Paola Hernández. / María Pisaca

¿La clave estará en la adaptación al terreno de juego?

Es un cambio. El Heliodoro tiene uno de los terrenos más grandes de toda España. Eso requiere una adaptación, saber bien cómo vamos a jugar. Pero son cosas que iremos viendo en el día a día. Prefiero esa adaptación a tener que jugar donde lo hacíamos antes. No tendrá nada que ver. En Adeje nos sentimos muy bien acogidas por el Ayuntamiento y demás, pero no tendrá nada que ver jugar con los partidos en hierba natural. Me parece positivo que sea obligatorio para todos los clubes de la Liga F.

¿Cómo está siendo la pretemporada para usted? ¿Es algo así como empezar casi de cero después de haber estado un año sin poder jugar por la grave lesión que sufrió en el mes de abril de 2024? Reapareció con tres partidos al final de la Liga pasada.

La temporada pasada me sirvió para retomar sensaciones después de volver a jugar, mucho o poco. El hecho de regresar ya fue importante para mí. Ahora voy con todas las de la ley, me encuentro muchísimo mejor. No paré en todo el verano para llegar a un buen ritmo y ahora me estoy sintiendo más cerca del nivel que creo que puedo tener. Todavía me falta, pero me veo bastante bien, que ya es un paso, y quiero seguir mejorando y aprendiendo aspectos que son más sensibles para mí como futbolista.

Ni rastros de la lesión.

Ya no tengo molestias. En la temporada pasada, quizás por la superficie y el tiempo de inactividad, sí me resentí al principio. Pero en El Mundialito estoy fenomenal. La lesión ya está en el olvido.

Estamos hablando de una de las pesadillas de una futbolista, una de las peores lesiones, ¿no?

Sí. El ligamento cruzado de la rodilla. Al principio pensaban que también tenía dañado el menisco, pero no. Como nunca me había pasado algo así, pensaba que no lo iba a vivir nunca. Y cuando menos lo esperaba, llegó. Fue en abril de 2024, cerca del final de un partido contra el Madrid CFF, en una acción desafortunada. Una jugadora rival chocó conmigo. No la vi venir, no la esperaba, no tenía las piernas preparadas y la rodilla se me metió hacia dentro. Casualidades de la vida, esa chica se lesionó de lo mismo ese día. Pero por suerte, ambas ya estamos recuperadas. Creo que se produjo por la fatiga... No lo esperas. Y estaba en un buen momento futbolístico, me encontraba súper bien. Pero ya pasó...

¿Cómo fue ese año sin jugar?

Intenté tomármelo con filosofía porque supe que iban a venir muchos meses de recuperación, es lo que toca, y también para no preocupar a mi familia, porque no había necesidad de eso. Sí es verdad que lo peor que llevé fue volver a jugar, porque tenía muchas ganas y la expectativa de estar bien, pero me topé con la realidad y me di cuenta de que iba a necesitar un proceso de adaptación. Fue duro.

¿Qué aprendizaje sacó?

En el equipo me animaban y me veían bien, pero era cuestión de tiempo, de confianza, de coger sensaciones otra vez... Y con ello sigo. Es tener paciencia. Considero que soy paciente, pero más con los demás que conmigo; yo me exijo un poco más. Pero es un aprendizaje y me ha servido para eso, para decirme a mí misma: afloja. A veces hay que relajarse un poco.

Háblenos del equipo que se está formando. ¿Es una ventaja que repita Eder Maestre?

Estamos súper contentas con el cuerpo técnico. Eder es un entrenador bastante exigente, pero en sentido de que intenta exprimirnos a todas al máximo para que rindamos bien. Con el bloque que se mantiene y las compañeras que han ido llegando, creo que tendremos un equipo bastante competitivo y que haremos las cosas bien.

¿Se ha llevado alguna sorpresa con alguna de las nueva compañeras, por sus cualidades?

Por cercanía, me suelo fijar más en las del medio, y Amani me parece muy interesante. Tiene muchas cualidades, nos va a aportar mucho. Sería mi destacada.

Ustedes siempre parten con el objetivo de la permanencia. ¿Lo mantienen en esta temporada?

La permanencia es lo principal. Luego, empezar a soñar. Pero somos un equipo ambicioso e intentaremos, si puede ser, superar la clasificación de la Liga pasada (6º puesto). Ese podría ser el objetivo.

Se supone que no tardará mucho en crearse alguna competición europea por debajo de la Champions. Le vendrá bien a los clubes que no están al nivel del Barcelona, Real Madrid, Atlético...

Llegar a la Champions es muy complicado y tener otras competiciones sería un extra de motivación. Es algo que echamos en falta. Sabemos que hay reuniones para crear una Europa League para la 26/27. Esperamos que no se quede solo en un pensamiento. Ahora mismo, la motivación de los equipos que quedan entre los puestos cuarto y octavo es el ahorro de un cruce de la Copa de la Reina, que no está mal, pero no tiene nada que ver con conseguir la clasificación para una competición europea.

¿Lo imaginó en sus inicios?

Lo que estamos viviendo era impensable cuando empecé. Hablo desde mis 23 años. Imaginen lo que dirían compañeras como Mari Jose, Pisco o Patri. Yo tuve el caminito allanado por ellas. Pero si hay alguien que lo merece son las más veteranas, que son las que más han bregado por estar donde estamos. La evolución es enorme. Recuerdo jugar en La Salud y en la Hoya del Pozo; ahora lo haremos en el Heliodoro. La noche y el día.

¿Se nota la conversión de la categoría y del fútbol femenino de Primera en profesional?

Queda mucho aún por recorrer, pero sí se ve por los patrocinios, la visibilidad, los eventos... Es más parecido al fútbol masculino.

¿Y en el plano económico?

Siempre tuve claro que debía tener una base de estudios, una formación, y luego contar con el fútbol como una fuente de ingresos para poder invertir o ahorrar. Los salarios han subido una barbaridad. Mari Jose nos contaba la anécdota de que cuando fue a jugar al Sabadell, que era un equipazo en de Primera División ese momento, su familia le tenía que enviar dinero cada dos por tres porque no le daba con lo que le pagaba el club. Ahora sí podemos vivir siendo futbolistas. Por poner un ejemplo, estoy viviendo como si estuviera ejerciendo de maestra –Paola tiene esa formación universitaria–.

¿Y la cantera?¿Ha crecido el interés por jugar al fútbol?

Se está creando afición, sí noto más nivel. Las chicas que vienen del filial, lo hacen muy bien. Y no solo eso, sino que ves a muchas más niñas jugando al fútbol. Cuando empecé con el fútbol sala, en La Salle, solo éramos dos contaditas y parecía algo raro. Hoy, por suerte, está cambiado esa visión.