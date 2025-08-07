Milagros Martín, nueva internacional a las órdenes de Maestre

El CD Tenerife Femenino anuncia oficialmente el fichaje de Milagros Martín (Buenos Aires, 26 de abril de 2007). La joven defensora cruza el Atlántico para aterrizar en Tenerife y vestir de blanquiazul. Llega a la isla después de disputar la Copa América Femenina 2025 con su país, Argentina.

Trayectoria

Desde el histórico Newell’s Old Boys, Milagros ha dejado huella por su talento natural, su visión de juego y su ambición. Ahora, comienza un nuevo capítulo en el CD Tenerife Femenino.

Internacional con su selección, Milagros tuvo un papel destacado en la última edición del torneo sudamericano, donde la albiceleste logró una meritoria tercera plaza. La nueva futbolista blanquiazul participó en cuatro de los seis encuentros del torneo, siendo titular en tres de ellos y aportando una asistencia clave en la remontada ante Chile. Además, el pasado verano disputó el Mundial Sub-20 celebrado en Colombia, donde fue una de las jugadoras revelación del campeonato y ejerció como capitana de su selección.

Nueva apuesta

Su llegada no es solo un fichaje: es una nueva apuesta por el futuro, un compromiso con una idea de equipo que mira hacia adelante sin olvidar el presente.

En palabras del director deportivo, Jordi Torres, “Milagros no es solo una promesa, es una jugadora que ya compite a alto nivel. Tiene personalidad, calidad y ganas de crecer. Creemos que aquí encontrará el entorno perfecto para seguir desarrollándose y para aportar mucho al club, no solo de cara al futuro, sino desde el primer día.”

Milagros se unirá a la dinámica tinerfeña muy pronto, lista para convertir sus sueños en realidad, sobre el verde del Heliodoro.