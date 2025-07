El Costa Adeje Tenerife firma a Carlota Suárez para el ataque

Carlota Suárez Crespo (Vigo, 19 de julio de 1997) se incorpora al conjunto tinerfeño para reforzar la línea de ataque blanquiazul. Se trata de una delantera con proyección internacional, de gran movilidad y con eficacia dentro del área, que se suma al proyecto del Costa Adeje Tenerife Egatesa como séptima cara nueva. Su llegada supone un salto de calidad para la parcela ofensiva tinerfeña.

La futbolista gallega inició su carrera deportiva en las filas del CF Pozuelo de Alarcón. En 2016, decidió cruzar el charco y llegar a Estados Unidos donde, además de realizar sus estudios universitarios de kinesiología, siguió su carrera futbolística en las filas del Tyler Apaches de la universidad de Tyler (Texas) y en el Sam Houston Bearkats. En 2019 regresó a España para jugar en el Real Oviedo Femenino, donde comenzó a consolidarse como una jugadora destacada en el panorama nacional. Posteriormente, en 2022, firmó con el Deportivo de La Coruña, continuando su progresión como delantera de referencia.

Mucho gol

En la temporada 2023/24, fichó por el Granada CF, donde realizó una notable campaña, lo que posibilitó su primera aventura internacional a nivel profesional al firmar por el club nipón INAC Kobe Leonessa, donde brilló con 5 goles en sus primeros 7 partidos. La delantera gallega continuó con su racha positiva para terminar su gran temporada con un total de 13 goles, lo que le sirvió para conseguir el premio a la máxima goleadora y convertirse en la primera jugadora extranjera en entrar en el once ideal del campeonato.

Con esta trayectoria ascendente y una clara vocación ofensiva, Carlota se suma al proyecto del primer equipo del CD Tenerife Femenino para aportar experiencia, gol y carácter competitivo.

Para Sergio Batista, presidente del club, la llegada de Carlota Suárez “es muy ilusionante. Esta temporada hemos hecho un esfuerzo, tras las salidas que hemos tenido en la parcela ofensiva, sabíamos que los recambios debían ser futbolistas que dieran un salto de calidad a una línea tan importante como la delantera. Carlota ha tenido una gran progresión en los últimos años y su última temporada en Japón ha sido espectacular, así que esperamos que nos pueda ayudar a seguir manteniéndonos en una Liga F cada vez más competitiva”.

El director deportivo blanquiazul, Jordi Torres, ha admitido que “la operación de Carlota ha sido una gran satisfacción por todo el conocimiento que tengo sobre ella y la forma en la que la he seguido en estos últimos años, por lo que nos hace especialmente felices que pueda formar parte de nuestro club. Se trata de una futbolista con una trayectoria importante que ahora llega a la isla para sumar toda esa experiencia nacional e internacional a nuestro proyecto. Puede ofrecer diferentes alternativas al cuerpo técnico y estamos convencidos de que aportará y nos hará crecer tanto dentro como fuera del campo”.

Ganas e ilusión

Por su parte, Carlota Suárez ha afirmado que “este nuevo reto supone una oportunidad muy especial. Llego con muchas ganas e ilusión, después de una temporada muy intensa en Japón que me ha hecho crecer no solo como jugadora, sino también como persona. Ser la máxima goleadora de la liga japonesa y formar parte del mejor once inicial ha sido un orgullo, pero también una motivación para seguir trabajando y superándome cada día”.

Noticias relacionadas Elba Vergés, quinto fichaje del Tenerife Femenino

De cara a la contribución que puede tener dentro del equipo, Suárez ha destacado que “estoy aquí para aportar trabajo, esfuerzo, ambición y, sobre todo, goles. Quiero ayudar al equipo en todo lo que pueda, dentro y fuera del campo, y devolver la confianza que han depositado en mí”.