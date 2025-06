Iratxe Pérez, con "alegría" y "sin presión" al CD Tenerife Femenino

Iratxe Pérez González (Santa Cruz de Tenerife, 24/5/2004) empezó a jugar al fútbol con sus hermanos sin ninguna pretensión. Simplemente por pasar el rato, por hacer deporte. Pero le fue gustando y encontró en el CD Tenerife una escuela en la que crecer. Tan bien le fueron las cosas, que acabó siendo una de las protagonistas del ascenso a Primera RFEF logrado por el equipo blanquiazul en el curso 24/25.

Ese iba a ser su gran aliciente, estrenarse en la segunda competición nacional. Pero el destino le tenía reservado uno más estimulante, el salto inmediato a la Liga F. Un despegue que disfrutará sin salir de su casa deportiva. Lucirá el mismo uniforme y también el escudo de siempre. Y por si todo eso fuera poco, jugará como local en el Heliodoro Rodríguez López. Iratxe representa uno de los efectos de la unión del fútbol femenino de la Isla. Este miércoles fue presentada como refuerzo del CD Tenerife Femenino, hace nada llamado Costa Adeje.

"La primera de muchas"

La joven atacante entró en la sala de prensa del estadio acompañada por Felipe Miñambres y Sergio Batista, presidentes del CDy la UD. El primero se mostró convencido de que Iratxe será «la primera de muchas» en seguir el mismo camino, el que conecta a la cantera tinerfeña con la Liga F.

Y Batista prefirió no poner etiquetas. «En estos días me preguntaron cómo íbamos a presentarla, y creo que habría que hablar de Iratxe, de una jugadora de la tierra que tendrá la oportunidad de competir en la Liga F», resumió.

El dirigente quiso aclarar que la UD Tenerife ya le había echado el ojo a esta futbolista. Es más, Iratxe fue la candidata elegida inicialmente para cubrir la vacante dejada por Koko en el mercado de invierno de este año. «Estaba todo hecho, pero cogí un poco de miedo porque el Fundación Tenerife se estaba jugando el ascenso, así que decidimos esperar al final», contó.

Sergio Batista, Iratxe Pérez y Felipe Miñambres. / UD Tenerife

Una "emoción muy grande"

Aunque llegó a tener ese acercamiento a modo de interés de la UD Tenerife, Iratxe sigue sin asimilar el enorme paso que ha dado en su carrera. «Cuando me enteré de que iba a estar en el equipo de Liga F, no supe si hacer una fiesta o hablar con mis padres para que me orientaran», reveló expresándose con una sensación de «emoción muy grande». Y así estará unos días más, porque intuye que no se hará una idea de la realidad que le espera hasta que no empiece a entrenar a las órdenes de Eder Maestre, con el que ya ha podido hablar. «Me ha transmitido confianza, me dijo que voy a aprender mucho».

No será el único del que podrá tomar nota. Estará rodeada de compañeras a las que considera referentes. Una de ellas es María José Pérez, que «sigue destacando en cada partido y eso dice mucho».

También será especial para ella jugar en el Rodríguez López, donde tantas veces pudo ver al equipo masculino. «Eso emociona y también asusta un poco», afirmó.

Esperando una oportunidad

Ahí aplicará la receta que ha seguido siempre, el de la «constancia y la disciplina», y el de la seriedad con la que se toma a un deporte que ya es un trabajo. «El club no se va a arrepentir de haber tomado esta decisión conmigo. Llevo años defendiendo este escudo y ahora me siento más blanquiazul que nunca», comentó Iratxe, dispuesta a aportar su «chispa de ilusión», su «alegría» en el vestuario y su carácter competitivo en el campo –«si me dan la oportunidad»-, y que aprovechará para empaparse de todas las enseñanzas que recibirá «pase lo que pase durante la temporada». Ya como jugadora del CDTenerife Femenino, Iratxe Pérez asume el reto con «alegría y emoción» y no «con presión».