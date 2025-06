María José Pérez, futbolista de la UD Tenerife: "La unión del fútbol femenino se tuvo que haber hecho hace años"

María José Pérez (Tenerife, 19/3/1984) seguirá marcando goles en la UD Tenerife Costa Adeje Tenerife. Recientemente firmó la ampliación de la duración de su contrato por una temporada más. La atacante se muestra ilusionada por poder vivir una temporada especial por el inminente pacto entre el club al que pertenece y el CD Tenerife, y el traslado de su equipo al Heliodoro Rodríguez López, donde competirá como local.

Firmó hace poco la ampliación de la duración de su contrato con a UDTenerife Costa Adeje Egatesa por un año más, hasta 2026. ¿A estas alturas de su vida le da más valor a una renovación?

No es que le haya dado más importancia. Son cosas que se ganan, pero otras personas tienen que permitirlo, porque renovar o no también depende de factores externos. Que pueda continuar es síntoma de que María José sigue dando el callo. No sé dónde estará el límite, pero quiero disfrutarlo al máximo el tiempo que sea.

Usted es de las pioneras. Vivió el nacimiento del club en 2013.

Sí, desde el principio. El primer año no pudimos ascender a Primera por un gol, pero en el siguiente, el sueño se hizo realidad gracias al inmenso esfuerzo realizado por la gente que estuvo ahí y que tuvo que dejarlo por motivos laborales, porque en ese entonces tenías que trabajar para poder vivir. Me siento privilegiada y afortunada por poder seguir disfrutando de este equipo un año más.

Supongo que no imaginaron lo que ha venido después.

En aquellos tiempos se nos hacía muy lejano estar en esta situación, pero yo siempre tuve fe, ganas y la ambición de poder avanzar en el fútbol femenino. Era un reto para gente como yo, que en ese momento luchaba y quería un futuro mejor para el fútbol canario. Y ahora, gracias a todo ese esfuerzo, no solo mío sino de muchísimas personas que se quedaron en el camino, hemos podido progresar y, en este caso, yo puedo disfrutarlo.

Tiene mérito haber estado diez temporadas seguidas en Primera sin sufrir por no descender.

No es nada fácil. A la vista está. Hay clubes que bajan y suben, que suben y no aguantan más de un año... El fútbol depende de los momentos, de estar bien, de seguir una línea. Eso es lo más difícil. El Costa Adeje ha seguido una línea ascendente, siempre intentando estar entre los ocho primeros y, sobre todo, no perder la categoría. Pero la Liga F se va haciendo cada vez más complicada y los clubes se refuerzan mejor.

El próximo será un curso de cambios. Lo más probable es que jueguen en el Rodríguez López. ¿Qué representa para usted?

Aver, está claro que no estamos acostumbradas a jugar a campos como este. Pero tendremos un margen de preparación, una pretemporada en la que nos iremos adaptando. No será fácil. Pero estoy convencida de que este equipo va a hacerlo bien y que veremos mejor fútbol que en césped artificial; es algo lógico. Será algo positivo. Tenemos un equipo que lleva diez años en Primera División, pero queremos que el fútbol femenino canario avance, y pasar a estadios como el Heliodoro me parece fundamental. Las niñas se podrán acercar al campo y verán que su sueño se puede hacer realidad.

¿Qué palpa en el ambiente? ¿Le llegan comentarios positivos sobre el traslado al estadio?

Hay opiniones de todo gusto, pero si vienen de gente que no sabe... Yo he vivido muchas cosas y he estado en el barro de tanta mierda que ha habido. Hay mucha gente lo ha tenido que dejar.En este caso, me parece que hay mucha gente habla sin saber. Será algo positivo. Cuando vayamos a la Península, se dirá que el Costa Adeje, o el Club DeportivoTenerife, tiene una base sólida, una estructura superior.

Porque esa es otra, se está perfilando una alianza entre los dos clubes. ¿Le gusta la idea?

Me encanta. Se tuvo que haber hecho hace muchos años. Será muy positivo para las niñas que están en diferentes clubes y categorías. Tener al equipo de tu tierra en Primera jugando en la capital, en Santa Cruz de Tenerife, será algo muy beneficioso. Y si, de paso, se potencia la base para sacar jugadoras, se podrá contar con la cantera. Las niñas verán que, si trabajan, llegar a Primera no será tan difícil porque tendrán a su equipo cerca y ahí arriba. Será bueno para la Isla, para el fútbol femenino. Y en mi caso, el Heliodoro es un lujo.

Un lujo a sus 41 años. ¿Cuál es la clave para seguir compitiendo en Primera División a su edad?

La ilusión, no perder la ilusión que tienes cuando empiezas. También depende de cuidar cada detalle, de cuidarte tú, estar siempre disponible... El fútbol ha cambiado:puedes tener mucho talento, pero si el físico no te acompaña, estás perdida, no es como antes. ¿Por qué los futbolistas aguantan más y ya no se retiran tan pronto? Creo que es por la evolución de este deporte y de los futbolistas:cuánto entreno, cuánto descanso, qué como... Todo eso te lleva a integrarte en la propia evolución del fútbol y continuar compitiendo con una edad más avanzada.

Usted ha vivido desde dentro toda esa evolución. ¿Se nota tanto el cambio?

Es otro mundo. Las preparación física es diferente, la táctico también... Te enfrentan a contextos desagradables en los entrenamientos para que esas frustraciones que puedes tener en un partido, no sean tan desconocidas.

Acabó la temporada con casi el doble de minutos y tres goles más que la anterior. ¿Cómo explica esa mayor participación?

Al final, no es algo que dependa de una, pero sí tiene que ver con no dejar de trabajar. En mi caso, ha sido eso. Es verdad que si no participas, pierdes el ritmo de la competición, pero en los entrenamientos te preparan para superar todas esas frustraciones. La clave ha sido esa, que el staff contó conmigo y me puso en form, y que tuve unas oportunidades que creo que no desaproveché, y eso me llevó a sentirme importante, a pensar que María José todavía estaba ahí. Creo que fue una temporada muy buena para mí y, por supuesto, para el equipo. Quizá, en otros años se intentó apagar un poco a María José... No sabría cómo explicarlo, pero si quieres contar con todas las jugadoras, tienes que hacer entrenamientos lo más incómodos posible.

¿Le resultó más natural seguir jugando este año que en otros?

Sí. Si hablo de hace menos de un año o de dos, pensé en dejarlo. Hubo momentos complicados que, al final, gestioné con gente de fuera, con la familia, con psicólogos... De muchas maneras. Sí tuve ese pensamiento de creer que ya no era la misma jugadora de antes. Aparecieron muchos fantasmas en mi cabeza, pero gracias a la gente cercana y que me apoya, subí a este barco de nuevo. Ahora sé que fue lo más acertado que he hecho.

Destacó antes el manejo del staff. ¿Ha aprendido algo nuevo trabajando con Eder Maestre?

Si digo la verdad, he aprendido en todas las facetas. En los entrenamientos, en la preparación física... En mil historias. He entendido muchas cosas del juego. Una de las claves fue esa. Nos ha enriquecido. Si ya eres una jugadora de Primera División, estos matices añadidos te hacen mucho mejor futbolista.

¿Qué le pide a la 25/26?

Que me respeten las lesiones y seguir como hasta ahora; que nadie me regale nada y no me quiten nada. Me lo trabajaré.