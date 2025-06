El Cabildo y la Liga F avalan el pacto para la unidad

El acuerdo para la unidad del fútbol femenino de Tenerife avanza a velocidad de crucero y con la previsión de que pueda ser presentado mañana en la sede del Cabildo Insular. El pacto recibió ayer un importante espaldarazo con la bendición de la propia corporación, en la voz de su presidenta, Rosa Dávila; y también con el visto bueno de la Liga F, competición en la que compite el actual Costa Adeje Egatesa, que con esta alianza cambiaría su denominación para lucir el escudo del CD Tenerife, competir en su estadio y lucir su nombre.

«Ellos ya estaban explorando esta posibilidad desde hacía tiempo. Lo que queremos es tener un fútbol femenino fuerte», rubricó Dávila. «Tanto el Tenerife como el Egatesa han ido dando ejemplo de cantera y de buen fútbol femenino; no tengo más información, pero sí sé que avanzan los acuerdos para que el Egatesa se convierta en el primer equipo del Tenerife», apuntó, dejando a los protagonistas del acuerdo la responsabilidad de anunciar sus pormenores. Será, si se sigue la hoja de ruta prevista, en las propias dependencias de la corporación. «El Cabildo es la casa de todos los tinerfeños y las tinerfeñas; acogemos todas las buenas noticias y todos los acuerdos que sean positivos para la Isla, como es el caso. Además, éste podría ser parte de la solución para jugar en el Heliodoro», indicó la dirigente nacionalista.

Dávila añadió que «las chicas del Egatesa llevan diez años en Primera y eso es algo que hay que ponerlo en valor», añadió. De paso, anunció que este acuerdo bipartito traerá consigo el uso compartido del Heliodoro y, en paralelo, permitirá que el Cabildo mantenga su aportación anual al Tenerife en los términos ya previstos en Segunda División. «Es algo que tenemos bastante trillado. Sabemos que el actual contrato del Tenerife no cumpliría las condiciones de retorno, es decir, la devolución del dinero de ese patrocinio; y se están buscando fórmulas para que los recursos del Cabildo no varíen. Estamos buscando otros elementos y uno de ellos es lo que pagan de alquiler en el Heliodoro», especificó Dávila. «Es un elemento que podría contribuir a que no pierdan recursos económicos porque lo que queremos todos los tinerfeñistas es que lo antes posible vuelvan a categoría profesional, y pronto a Primera, por supuesto».

Del alcance de este acuerdo ya están al tanto también en la Liga F. La presidenta de la competición, Beatriz Álvarez, da por hecho que el Costa Adeje pasará a llamarse CD Tenerife Femenino en muy poco tiempo. «Estamos al tanto de las conversaciones y estamos muy contentos por lo que supone esta unión para el crecimiento del fútbol femenino en la Isla», reseñó.

«Desde luego, la unión hace la fuerza», resumió Álvarez. «Se beneficia al fútbol femenino y también al fútbol base. Y contar con el escudo del CD Tenerife en la Liga F alimentará el prestigio de la propia competición», valoró. En todo caso, quiso subrayar la sobresaliente gestión realizada por Sergio Batista y los suyos. Al fin y al cabo, el proyecto antes conocido por Granadilla y ahora por Costa Adeje mantendrá su independencia jurídica. «Para nosotros ellos han sido y siguen siendo un referente; el Costa Adeje es un ejemplo de gestión deportiva y económica independiente. Ahora, la unión es un paso adelante en el fútbol femenino canario y evidentemente contar con la imagen del CD Tenerife en Liga F es un plus», reiteró.

«En lo deportivo, los resultados han acompañado; pero es que en lo económico su crecimiento ha sido también indiscutible», completó. La presidenta hizo estas manifestaciones el mismo día que el consejo de administración del representativo, presidido por José Daniel Díaz, se reunía en las oficinas del Heliodoro para abordar este asunto. Entretanto, la asamblea del Egatesa ya ha facultado a su directiva para tomar la decisión que mejor considere para el futuro de la entidad. Todas las partes consultadas por este periódico apuntan que la presentación del acuerdo podría celebrarse en pocos días.