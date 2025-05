Clau Blanco seguirá una temporada más en la plantilla del Costa Adeje

La UDTenerife sigue sentando las bases de la que será su undécima temporada en la Liga F. Este miércoles anunció la ampliación de la duración del contrato de Clau Blanco (Alcalá de Guadaira, 11/03/1997). La jugadora sevillana, fichada en el verano de 2022, se comprometió por un curso más, hasta junio de 2026. El lugar elegido para la firma fue la oficina All in One de CaixaBank. Con la protagonista, el presidente del club, Sergio Batista, y Manuel Afonso, director territorial en Canarias de la entidad bancaria, que es patrocinadora del equipo.

Después de pasar seis campañas en el Real Betis, las cuatro últimas en la máxima categoría, y de continuar en ese nivel en las plantillas del Madrid CFF y Real Sociedad, bajó un peldaño para reforzar al Fundación Albacete y al Córdoba antes de regresar a la Liga F de la mano del Costa Adeje, con el que ha participado en 66 partidos, incluyendo los de la Copa de la Reina, y ha marcado cuatro goles. Tras asegurarse su continuidad en la UDTenerife, Clau confesó que se sentía «muy feliz por seguir vinculada» a un club con el que se identifica por su «humildad» y por ser tan «familiar». La defensora andaluza, de 28 años, se marca el objetivo de «seguir creciendo» en el plano deportivo, aportando «compromiso y lucha» en el campo, y «sobre todo como persona».

Pensando en la próxima campaña, advirtió de que ni ella ni el Costa Adeje se pondrán límites. «Comenzaremos con el objetivo de siempre de mantener la categoría, pero miraremos un poco más allá y seremos ambiciosas. Si esta temporada fuimos sextas en la clasificación, intentaremos mejorar», comentó Blanco en los canales de comunicación de un club en el que se siente «como en casa» por «la cercanía del presidente y de todas las personas que lo forman».

Precisamente, Batista destacó que se trata de una renovación que Blanco se ha ganado «a pulso» por su rendimiento y su actitud dentro y fuera del campo. «El espíritu y la filosofía del club es cuidar a su gente y estamos encantados de que Clau siga un año más», dijo.

La UDTenerife ya había dado a conocer las renovaciones del entrenador Eder Maestre y de las jugadoras Yerliane Moreno, Paola Hernández, Patri Gavira y Pisco.

Se espera que María José Pérez se una a esta relación de futbolistas que continuarán en la plantilla.

Y también había hecho públicas las bajas de las atacantes Rinsola Babajide, Jassina Blom y Lena Silano, así como de las centrocampistas Thea Sorbo y Nina Richard, de la defensa Bea Beltrán y de la guardameta María Echezarreta.

En el apartado de altas, la UDTenerife buscará refuerzos bajo la supervisión de un director deportivo con experiencia en Primera División y cuya incorporación al club se hará oficial próximamente. «Configurar una plantilla de garantías no es nada sencillo. Incorporaremos a un director deportivo que nos ayudará a fichar a esas jugadoras que necesitamos. Lo que sí tengo claro es que el mercado está cada vez más complicado. Es obvio que reforzaremos la plantilla, sobre todo la delantera, pero tendremos que actuar con mucha cautela para intentar no equivocarnos», comentó recientemente Batista.