Entrenos específicos para «seguir mejorando»

Afirma sin ambages Patri Gavira, que «con cada entrenador» con lo que ha coincidido en su trayectoria deportiva ha «aprendido algo», a la vez que esos preparadores le han llevado a exigirse «más». «Cada uno a su manera», apunta. El último ejemplo de ello es Eder Maestre. El gran responsable del renacer de una Mari Jose que acabó el curso con un doblete a la Real Sociedad y con muchas probabilidades de extender su carrera al menos un año más. Y algo similar pasa con Patri Gavira, que al margen de tener su «propio entrenador personal» que añade «su granito de arena» al buen rendimiento de la gaditana, también ha encontrado un motivo extra para no decaer en el día a día. «Ahora mismo, con 36 años, he estado yendo a entrenar media hora antes para intentar mejorar mi pierna no dominante. Esas son pequeñas cositas que el entrenador nos las pone en bandeja. Quien quiere cogerlas, las coge, y quien no, no», expresa sobre ese trabajo extra que ha dado sus frutos. «Eder nos dice que cuando mejoras la pierna no dominante, la dominante, por regla general, mejora también», comenta la central, totalmente convencida de que «siempre existe mucho margen para seguir mejorando». «Y la que se crea que no tiene margen para mejorar, pienso que se equivoca», añade con su habitual ambición. n

Solo tres jugadoras de campo de toda la Liga F 24/25 acabaron con pleno de minutos en cada uno de los partidos en los que saltaron al verde. Las eibarresas Elba (29 partidos) y Eider (28), y la defensa de la UD Costa Adeje Egatesa Patri Gavira (27). Una cuantía complicada de ver lejos de la portería pero que la central del conjunto tinerfeño ya ha convertido en una costumbre.

Continuidad que la defensa gaditana sustenta en su presencia, sin excepción, en el once inicial de cada uno de los encuentros. Una temporada tras otra. Las nueve últimas vistiendo la elástica blanca y azul, pero es que esta regularidad se extiende desde hace más de 14 años, concretamente a la campaña en la que la de Taraguilla se estrenó en la máxima categoría del fútbol nacional femenino. «Sí, es verdad que siempre que las lesiones me han respetado, he tenido esa posibilidad», reconoce con humildad la andaluza.

El 10 de abril de 2011 Patri Gavira saltaba al campo en el minuto 75 del duelo entre el Collerense y el Sevilla, su equipo en ese entonces. La gaditana sustituía a su compañera Espe. Una situación de lo más habitual. Más aún en los últimos tiempos cuando se permiten hasta cinco sustituciones por partido. Pero no para la central del Costa Adeje.

Y es que desde hace más de 14 años todos los partidos oficiales que ha disputado Patri Gavira han sido como titular. Un total de 354 de forma consecutiva. Si se contara la Copa de la Reina serían 376. Sin excepción. Un guarismo imposible de encontrar en el fútbol femenino de élite. Las ausencias, muy esporádicas, bien por pequeñas lesiones o por cumplir ciclos de tarjetas.

Pero lejos de quedarse en una titular indiscutible, Gavira se ha convertido, para todos sus técnicos, en imprescindible de principio a fin. El de este curso, y a sus ya 36 años, es el último ejemplo de ello: 27 partidos jugados y otros tantos en los que no ha sido sustituida. Exactamente igual a lo que protagonizó la temporada pasada, con 29 encuentros jugados y otros tantos en los que estaba sobre el verde cuando la árbitro señaló el final. La secuencia había sido idéntica en la 21/22 (28 de 28) y, previamente, defendiendo los colores del Sporting de Huelva (28 de 28), en la 15/16.

De hecho, en estas cuatro últimas campañas, técnicamente Patri lo ha jugado todo de cada uno de los encuentros en los que ha saltado al campo. Números en mano, el pleno solo lo impide una tarjeta roja (tras ver dos amarillas) ante la Real Sociedad en los compases iniciales de la 22/23. «Sí, fue fuera», recuerda Gavira sobre una expulsión que le llegó en el minuto 94.

Más responsabilidad.

En total, de los 365 encuentros en los que Gavira ha tenido la ocasión de salir como titular, 341 los ha jugado hasta el final. En el torneo copero también mantiene un pleno: 22 de 22. Un guarismo estratosférico. Casi impensable para una jugadora de campo de tan larga trayectoria y al que Gavira, con el paso del tiempo da «cada vez más valor», básicamente ya que «por la competencia que existe en todos los sentidos cada vez es más complicado jugar».

Lejos de caer en cualquier tipo de relajación que pudiera presentarse al sentirse, un año tras otro, titular indiscutible, Patri ve su privilegiada situación «como una responsabilidad». «Cada día soy más ambiciosa e inconformista con mi trabajo e intento ser una mejor versión de mí misma. Siempre hago mucha autocrítica y sé que tengo muchas cosas que mejorar», revela la central gaditana a modo de fórmula mágica. Una pócima con agentes para combatir «el paso del tiempo», si bien la futbolista admite que «por ahora» no nota el «ir cumpliendo años».

Básica en los esquemas del Sevilla primero y del Sporting Huelva después, Patri Gavira tampoco ha dejado lugar a la duda a los responsables del banquillo del Costa Adeje. Así, Tony Ayala, David Amaral, Pier, Francis Díaz, José Herrera y ahora Eder Maestre –al margen de interinos temporales como Ayoze Díaz y Antonio Gonzalez– se han rendido al «trabajo» y al «gen competitivo» que la gaditana ha mostrado para ganarse «la confianza del staff», a lo que añade su «liderazgo» y un intento de «gestionar el grupo». «Bueno, eso y que las centrales zurdas estamos en peligro de extinción», añade ente risas para quitarle algo de peso a una verdad absoluta: siempre que Patri ha estado para jugar, lo ha hecho; y de entrada.

El saber estar.

Precisamente esa situación en el campo también ayuda, cree la propia Patri, a esa gran continuidad. «La central no requiere de tantos esfuerzos repetidos, como sí puede tenerlos la carrilera o una extrema», expresa la andaluza, que valora especialmente el tener que medirse «a la jugadora más rápida del rival». Por ello, es básico, según Gavira, encontrar «un equilibrio entre el posicionamiento y la mejora de todos los aspectos físicos que cada vez te exige más la competición».

Con contrato en la UD Costa Adeje hasta 2027, sabe Gavira que la opción de salir algún día como suplente puede darse en cualquier momento. Por mucho que haya sido ajena a ella durante más de 14 años. «Conociéndome sé que no me lo tomaría mal», deja claro la defensa, que entiende «la dificultad que posee el entrenador para gestionar a toda una plantilla». «Ahí hay que ser empática con el técnico y con mis compañeras, y si me toca jugar 20, 15, o 10 minutos, o ninguno, ahí estaré», argumenta la jugadora azul y blanca.

El futuro.

Ese cambio de rol podría ser la antesala de un paso al costado que, por números y sensaciones, todavía queda lejos para Patri. «Con lo competitiva que soy, creo que en el momento en el que no me vea al nivel, yo misma voy a ir echándome a un lado para no tener que sentir esa impotencia de querer y no poder. Aceptaré el rol que me toque en cada momento, pero por ahora hay Patri para rato», expresa la pupila de Eder Maestre.

Es precisamente Maestre el enésimo técnico que se ha rendido a la efectividad de Gavira. Pero sin condescendencia. «Él aprieta a todo el mundo, y si tiene que tirarte de las orejas, lo hace; da igual que te llames Patri Gavira o sea una del filial», revela la central sobre una competitividad que siempre ha tenido en alerta a la plantilla del club sureño. Tanto, que por más que la gaditana y sus compañeras han tratado de «averiguar el 11 inicial del siguiente partido», no han dado en el clavo. «Nunca logramos acertarlo en toda la temporada», apostilla Patri. Una ecuación de solo 10 jugadoras, porque al menos ella, pase lo que pase –salvo lesión o sanción–, es más que indiscutible entre las que salen de entrada. n

Una roja directa en tres lustros

La gran cantidad de partidos que acumula Patri Gavira también tiene que ver con la escasa cantidad de tarjetas que ha visto. En total, 61 amarillas en 15 temporadas, tiempo que en el que la gaditana solo ha sido expulsada cuatro veces. La única en la que se vio obligada a salir del campo por una roja directa data de la 12/13, en un partido del Sevilla contra el Sporting Huelva. Este curso fue amonestada en cuatro ocasiones.

También tiene como aliado Gavira todo lo que le ha respetado su físico a lo largo de su carrera. Así, sus ausencias en estas 15 temporadas en la élite han sido cortas, y contadas. La más reciente, «una rotura en el cuádriceps» en esta última pretemporada que dejó a la gaditana fuera de servicio en las tres primeras jornadas de la Liga F.

Cuestionada por las compañeras con las que más afinidad ha mostrado a lo largo de su carrera, Patri se inclina por «Mari Jose y Pisco», a las que considera sus «dos pilares» en el Costa Adeje. Más dudas le surgen a la hora de elegir a su preferida en el centro de la defensa. «Siempre me he adaptado bien a mi compañera, e incluso con la sensación de que ha sido más fácil que ellas se adapten a la defensa que al resto del equipo».

Tras su última victoria contra la Real Sociedad el Costa Adeje acabó sexto, aunque con la sensación de haber podido luchar por algo más. «Cuando te ves arriba, quieres más, pero fuimos nosotras las que no ganamos ese derecho; y fuimos nosotras las que podíamos perderlo. Estoy orgullosa del equipo», explicó Patri.