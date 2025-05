Sergio Batista, presidente de la UD Tenerife: "O jugamos en el Heliodoro o desaparecemos; no hay alternativa"

Tiempo de resumen, de echar la vista atrás y de sentar las bases del futuro. El Costa Adeje Tenerife terminó con éxito su undécima temporada en Primera División, con un sexto puesto que confirma su consolidación en la máxima categoría. Pero el club no para. Le espera un nuevo curso en el que, entre otras cosas, cambiará de campo para jugar sus partidos como local. Su presidente, Sergio Batista, recuerda que el Heliodoro es la única alternativa, dadas las exigencias de la Liga F y la RFEF. Al respecto, aclara que nadie va a "perjudicar" los intereses del usuario principal, el CD Tenerife. Pero el traslado no será la única novedad.

¿Qué balance hace de la temporada del primer equipo?

El balance es totalmente positivo. Si tuviera que poner una nota a la temporada 24/25, la calificaría de sobresaliente. Tuvimos muchos contratiempos con las lesiones y también sufrimos algunas bajas importantes como las de Agustina y Thais al comienzo de la campaña y las de Koko y Monday en el mercado de fichajes de invierno. A pesar de ello, el equipo compitió y, al final, consiguió una sexta plaza que significa mucho para nosotros.

¿Se les puede pedir más?

Sinceramente, creo que no. Estas diez temporadas ininterrumpidas en Primera División son un logro al que hay que darle el valor que tiene. En esta década hemos tenido dos cuartos puestos, dos quintos y tres sextos, y también hemos jugado tres final four de la Copa de la Reina. En todo este tiempo han sido muchas las jugadoras de la cantera que han debutado con el primer equipo, lo que también es un motivo de satisfacción. Lo importante ahora es mantener esa misma hoja de ruta y seguir consolidándonos en Primera.

A ese proceso se unió el verano pasado Eder Maestre, que continuará una campaña más. ¿Qué destacaría del entrenador?

Fue una apuesta necesaria, pues se nos fue cerrando el círculo con los entrenadores canarios. Quisimos experimentar un cambio e introducir un poco de aire fresco en el vestuario, y optamos por Eder Maestre, que en las entrevistas nos transmitió buenas sensaciones y mucha ilusión. La apuesta fue algo arriesgada, pero afortunadamente salió bien y prueba de ello son los resultados obtenidos. De él destacaría su capacidad de trabajo y su implicación.

Hablando de implicación, supongo que también son un ejemplo las jugadoras más veteranas. El club ya renovó los contratos de Pisco y Patri Gavira. ¿Qué planes tienen con María José Pérez?

Es evidente que el núcleo duro del vestuario son las veteranas, quienes año tras año han seguido dando un gran rendimiento, tanto dentro del campo como fuera de él. María José es un poco el emblema del club y tenemos que tratarla y respetarla como tal. Terminó muy bien la temporada y quiere continuar un año más, por lo que nos sentaremos y, como siempre, decidiremos lo mejor para ambos.

Mencionó antes las bajas de jugadoras durante el curso. ¿Fue la temporada más beneficiosa en lo que a traspasos se refiere?

Ingresamos dinero por las cuatro jugadoras que salieron. En los casos de Koko y Monday, no podíamos cerrarles la puerta ante unas ofertas que cambiarían sus vidas. Aunque nos dio mucha pena la salida de ambas, nos alegramos por ellas. Al mismo tiempo, el club pudo ingresar unas sumas de dinero que nos han venido muy bien.

¿Cambiará mucho la plantilla? ¿La clave estará en la goleadora?

Configurar una plantilla de garantías no es nada sencillo. Incorporaremos a un director deportivo que nos ayudará a fichar a esas jugadoras que necesitamos. Lo que sí tengo claro es que el mercado está cada vez más complicado y cuesta mucho fichar bien. Es obvio que reforzaremos la plantilla, sobre todo la delantera, pero tendremos que actuar con mucha cautela para intentar no equivocarnos.

Sorprendió, de puertas afuera, la decisión de Bea Beltrán de dejar el fútbol. ¿Lo esperaban?

Bea Beltrán es una excelente jugadora y mejor persona. Desgraciadamente, las lesiones no la han respetado y ella tomó la decisión de dejar el fútbol. Solo desearle todo lo mejor, pues se lo merece.

Le pregunto por el cambio de estadio para jugar como locales la temporada que viene. En la última jornada se despidieron del municipal de Adeje. ¿Es definitivo?

Para Adeje solo tenemos palabras de agradecimiento. Nuestra estancia en el municipio fue totalmente positiva en todos los aspectos. Por desgracia, nos vemos obligados a cambiar de aires por las exigencias de la Liga Profesional de Fútbol Femeninoy la Real Federación Española de Fútbol, ya que las instalaciones no reúnen los requisitos para participar en una Liga Profesional. Adeje y su gente, nuestra afición, han calado muy dentro del club y nos hemos sentido arropados en todo momento. Nos vamos con mucha pena, pero siempre dejando la puerta abierta.

¿El equipo seguirá llevando el nombre de Costa Adeje?

Tenemos un contrato de patrocinio en vigor hasta 2027 y las dos partes lo queremos cumplir, por lo que es evidente que el nombre Costa Adeje seguirá ligado al club.

¿Qué falta para que se pueda afirmar que la próxima temporada van a jugar los partidos de casa en el Heliodoro Rodríguez López?

En la Isla, el Heliodoro es el único recinto deportivo que reúne las condiciones exigidas para participar en Liga F. Ante esa tesitura no nos queda otra alternativa que jugar en el estadio o desapareceríamos por descenso administrativo. Lo que sí quiero dejar claro es que de ningún modo vamos a perjudicar los intereses del Club Deportivo Tenerife, al que respetamos mucho. Por ahora no hay ninguna otra solución inmediata. Otra cosa es que en un futuro exista un recinto que reúna las condiciones necesarias para poder jugar en Liga F. En ese caso, no nos cerramos a valorar la situación y responsablemente decidir qué es lo mejor para el fútbol y para Tenerife.

¿Qué papel está teniendo el Cabildo de Tenerife en ese traslado?

El Cabildo es nuestro principal patrocinador y siempre ha sido sensible a las necesidades del club. Solo tenemos palabras de agradecimiento para la institución y para aquellos que han estado al frente de la misma durante estos diez años que llevamos en Primera.

Se supone que la solución ideal sería que tengan un campo propio a medio o largo plazo. ¿Es viable?

Tener un campo propio sería ideal, pero eso ahora mismo más que en sueño sería una utopía.

El trabajo de cantera es otra de las señas de identidad de la UDTenerife. ¿Cuál fue su mensaje a las jugadoras del primer filial después de perder la eliminatoria de ascenso a Primera Federación?

Tenemos que estar orgullosos del trabajo y la temporada realizada por el equipo B. Lograron el subcampeonato y cayeron en el playoff de ascenso en el último penalti. Para las chicas y el cuerpo técnico fue un varapalo muy grande, pues se dejaron la piel en el partido y estuvieron cerca de decantarlo a su favor en la prórroga. Esa es la cara amarga del fútbol. Por desgracia, les ha tocado vivirla dos años seguidos, pero tenemos que quedarnos con el trabajo y más cuando tantas de ellas han participado con el primer equipo.

¿Cómo está Sergio Batista? ¿Estamos ante su última temporada como presidente del club?

No lo sé. Ahora mismo estamos inmersos en la transformación del club en Sociedad Anónima Deportiva y en poner en marcha la Fundación. La temporada que viene va a ser muy difícil. Tan solo el cambio de escenario deportivo nos preocupa mucho y queremos ver cómo evoluciona todo par dejar las bases del futuro bien sentadas.