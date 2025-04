Eder Maestre, un ingeniero en los banquillos

Conversador excepcional, trabajador incansable, apasionado de su profesión y además, ingeniero con titulación universitaria. Así es Eder Maestre Eguia, recientemente renovado (por un año y otro opcional) al frente del Costa Adeje Egatesa, proyecto para el que le eligieron Sergio Batista y Julio Luis Pérez con el propósito de que cuidara del equipo «como quien lo hace con un hijo». Casi una temporada después, los resultados son absolutamente alentadores. En un contexto de extrema dificultad y de imparable crecimiento de los rivales, la UD Tenerife luce en la clasificación con las mejores, acaba de traspasar a Gift Monday por una cifra extraordinaria y se prepara para su «ilusionante» desembarco en el Heliodoro para la venidera temporada 2025/26.

Desde dentro no escatiman en elogios hacia la figura del preparador vasco, que desechó otras proposiciones para seguir enrolado al Egatesa. Líder de los que no necesita alzar la voz, Eder convence desde el método. Y ahí tiene mucho que ver su formación de ingeniero. «Uno desarrolla muchas pasiones a lo largo de su vida y he tenido siempre la suerte de tener una familia que me ha apoyado en todo lo que me propuse», explica. «Siempre he dicho que la programación me ha ayudado muchísimo a nivel procesos. Cuando uno se enfrenta al reto de programar, sabes que hay un flujo de datos y es ahí donde hay que encontrar denominadores comunes y evitar códigos que puedan atrapar ese flujo de datos. Cuando vas al fútbol, esa higiene procedimental es necesaria para entender por dónde va el flujo del dato», explica el entrenador, quien se refiere a su deporte de la siguiente manera. «El fútbol son una serie de procesos que tienen un orden lógico, y en la medida que eres capaz de verlo, eso te da más claridad para darle rumbo a la didáctica», aduce.

Así es que Maestre vive rodeado de métricas, gráficos, análisis... «Para mí el dato tiene mucho valor, pero la clave está en aplicar valor contextual y entender la forma en que se relacionan», expone. En las distancias cortas, el técnico sedujo a los dos principales dirigentes del Egatesa en una reunión en Bilbao.

«Soy una persona que le da mucha importancia al detalle. Por ejemplo, a que dos personas del club viniesen a entrevistarse conmigo, que viajaran expresamente a Bilbao para verme, perdiéndose además el partido de la selección que se jugaba ese día en el Heliodoro. Lo que ellos quieren y buscan que todos crezcamos juntos en un contexto de ambición colectiva», subraya. Antes de estudiar y completar sus estudios de Ingeniería, Maestre se veía como jugador. Y tenía dotes para llegar lejos. «Pasaron cosas que me lo impidieron y entonces tuve la suerte de emprender esta carrera de entrenador desde el barro, sin padrinos, a base de esfuerzo y trabajo. Poder estar aquí hoy me produce una satisfacción plena. Muchas personas me decían que era imposible llegar a estas cotas», afirma cuando echa la vista atrás y recuerda sus inicios.

«No jugaba mal, de hecho, pero las lesiones fueron mi inseparable compañera de viaje. Empecé jugando en banda, de extremo regateador, y poco a poco me fui hacia adentro para acabar de delantero en mis últimos episodios. Tal vez todo habría sido diferente si las lesiones no aparecen, pero estando donde estoy, las cosas pasan por algo. En ese corto plazo lo pude ver como algo traumático pero lo pongo en perspectiva y le doy valor a todo el proceso», añade.

Disfrutar del proceso

En su mejor momento desde que se inició en los banquillos, tiene una carrera aún incipiente pero de la que puede sentirse orgulloso. «Hay bastantes cosas de las que estoy muy feliz; la que más, haber salido de mi zona de confort y enfrentarme al reto de venir solo para ensamblar en una sociedad diferente y en un club con una idiosincrasia propia. Nunca sabes cómo vas a encajar. Al fin y al acbo, era el primer entrenador que venía de fuera. Eso era una pequeña mochila de responsabilidad añadida. Igual que los precedentes clasificatorios», sugiere. «El club para sus dirigentes es como un hijo, por el mimo y la pasión que ponen. Emocionalmente, ha sido un reto», confirma.

Eder, tercero por la izquierda en la fila superior, con los colores del Athletic Club. / El Día

Maestre, cuyos más acérrimos seguidores disfrutan de la UD Tenerife en la distancia, «haciendo un seguimiento muy próximo al proceso», procura poner una sonrias al minucioso trabajo diario. «Trato de ser una persona alegre. Ahora bien, como entrenador la risa está, pero aparecen otros registros», verbaliza.Tal es su implicación en el proyecto, que ya apenas ve fútbol masculino. «Los procesos me tienen absorbido. Está siendo un año de trabajar mucho para recoger frutos en el medio plazo. Cuando uno construye, sabe que la inversión de tiempo es elevada, sobre todo en las primetas etapas. Toda mi energía gira en torno a mi equipo y a mi competición», concluye el míster. Ingeniería en los banquillos al servicio del representativo blanquiazul en la Liga F.