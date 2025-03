Paola Hernández: "Estoy en el proceso para recuperar a la mejor Paola”

El 14 de abril de 2024, una acción fortuita durante el encuentro entre el conjunto azul y blanco y el Madrid CFF, causó la rotura del ligamento cruzado de la rodilla derecha de Paola Hernández. Se trata de una de las lesiones más graves, y por desgracia, más recurrentes entre las futbolistas actualmente, pero que, con la fuerza y determinación de la joven y talentosa futbolista nacida en Santa Cruz de Tenerife, ya ha podido llegar al tramo final de su larga recuperación.

Este pasado viernes 28 de marzo, Paola cumplía diez meses desde su operación. Antes de su desgraciada lesión, la tinerfeña estaba siendo una fija en las convocatorias de la selección española sub 23 y contaba con gran protagonismo en el mediocampo tinerfeño. Paola recuerda esa acción con sinceridad, “fue un palo duro, nunca había sufrido una lesión de ese tipo y desde el primer momento supe que algo grave me había pasado”, pero su mentalidad cambió rápidamente para hacer frente a una dura y extensa recuperación. “Desde el día siguiente traté de cambiar el pensamiento y ser más positiva. Esto me ayudó a afrontarlo de la mejor de las maneras. Una lesión así te ayuda a relativizar todo y el estar acompañada por la gente que más me quiere fue fundamental para aislar los momentos duros”.

El soporte que ha recibido tanto por parte de su familia como desde dentro del club es una parte que destaca la jugadora criada futbolísticamente en el colegio La Salle San Ildefonso de la capital tinerfeña. “Le agradezco a mis padres, mi familia, mi novio y la gente del equipo, tanto compañeras como cuerpo técnico y cuerpo médico el apoyo durante estos meses. Me he sentido muy arropada y eso ha sido muy importante. Una vez me operaron en Barcelona, de la misma manera que me arroparon allí aquí fue igual. El cuerpo médico, readaptador, los fisioterapeutas y el médico han tenido un vínculo directo para ir todos en la misma línea. Creo que lo hemos gestionado, y seguimos gestionando, muy bien. Estoy super agradecida por el trato que he recibido aquí y destaco el trabajo con Airam Donate, cuya recuperación ha hecho mucho más amena”, señala Paola sobre el trabajo de varios meses con Donate, readaptador del conjunto azul y blanco.

Con mes y medio de competición de Liga F por delante (seis partidos), la futbolista ya ve la luz al final del túnel y aunque reconoce que “todavía me queda bastante por recuperar en cuanto a sensaciones y toma de decisiones, que es algo normal en lesiones tan duraderas” tiene muy claro que se marca ir poco a poco en el proceso de la mano del cuerpo técnico “para así volver a ver a la mejor Paola Hernández”.