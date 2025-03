Hay vida después de la rotura de un cruzado

La peor pesadilla de cualquier futbolista es encontrarse en su camino con una rotura de ligamento cruzado anterior y, por desgracia, eso es lo que les ha tocado vivir a Natalia Ramos y Paola Hernández, jugadoras de la UD Costa Adeje Tenerife. Lesiones que, además, vinieron una seguida de la otra, con una semana de diferencia entre ellas. Paola se lastimó tras una acción en el partido frente al Madrid CFF el 14 de abril de 2024, y Natalia, a la semana siguiente durante un entrenamiento con el grupo.

El proceso que han llevado para su recuperación ha sido parecido pero no igual. Natalia pudo operarse al poco tiempo de saber el diagnóstico final de su dolencia, mientras que Paola tuvo que esperar varias semanas, pues pasó por el quirófano en Barcelona, y el papeleo no fue instantáneo. Se explica así la diferencia entre los regresos de ambas futbolistas.

Durante la fase de recuperación Paola pudo sacar provecho del tiempo que no tenía antes para pasar con su familia y tener más calma de cara a sus estudios, ya que se encuentra cursando un máster que termina en unos meses. Además, pudo reencontrarse con el baloncesto, una pasión que le acompaña desde pequeña. Cuando consiguió algo más de movilidad en la rodilla y el dolor no le afectaba, pudo salir a tirar unas canastas al parque que tiene cerca de su casa.

Natalia, por su parte, pasó por un proceso mental complejo en el que primero fue dándose cuenta de qué era lo que le estaba pasando realmente a ella y a su cuerpo. Una vez asimilada la situación se marcó la meta de volver más fuerte que nunca, con el objetivo claro de demostrar que una rotura de cruzado anterior no acaba con una carrera futbolística en absoluto. Así lo ha podido demostrar, volviendo el pasado fin de semana, en el Heliodoro Rodríguez López, ante el FC Barcelona. Una sensación que no olvidará puesto que «hacía tiempo que no sentía tanto cariño de la gente».

Arriba, Diego Pata y Natalia; abajo, Paola y Natalia. | UDCAT

Si bien son ellas mismas las que tienen el mayor protagonismo en cuanto a su buena recuperación, ambas remarcan la importancia que han tenido tanto su familia, como sus respectivas parejas, quienes no les han dejado de lado en ningún momento, apoyándolas y haciendo que el camino fuera un poco más fácil.

Los médicos son otra parte fundamental en todo esto. En primer lugar los cirujanos que les intervinieron: Ramón Cugat, encargado de la operación de Paola; y Carlos de José Reina en el caso de Natalia. A partir de ahí, todo el staff de la UD Tenerife se volcó en sus recuperaciones, algo que reconocen las jugadoras y tienen muy presente, conscientes de que sin ellos su vuelta hubiera sido imposible.

Ambas coinciden en que lo que más extrañaban de su oficio son esas pequeñas cosas imperceptibles para las personas externas al deporte, pero que tanto suman para las que lo viven desde dentro: los entrenamientos, las concentraciones, convocatorias, momentos previos a los partidos, visitas a los estadios rivales… Algo que agradecen poder estar viviendo de nuevo.

En cuanto al equipo, repasando la temporada y posición de la UD Tenerife, se muestran más que satisfechas con el buen hacer del equipo, destacando el cambio de dinámica y estilo de juego que han notado respecto al anterior curso, lo que les ha permitido alcanzar la misma cantidad de puntos en esta jornada 23, con el empate el sábado ante el Depor (32), que los que sumaron al final de la campaña 23/24.

Hay vida después de la rotura de un cruzado

El objetivo sobre el que trabajan es quedar lo más arriba posible en la tabla y prueba de ello son estos últimos partidos pese a no haber logrado la victoria. El Barça tuvo que hacer un gran esfuerzo para llevarse los tres puntos, para luego arañar un empate, en Riazor, a un Deportivo de La Coruña necesitado para mirar hacia la permanencia con más calma.

Cabe resaltar que en este partido, fruto de su gran esfuerzo, Natalia Ramos pudo regresar a la titularidad. Una prueba más del compromiso de la centrocampista lagunera con su equipo y consigo misma, cumpliendo su promesa de «volver más fuerte que nunca». Un ejemplo que sirve para cualquier deportista, de cualquier edad, que se enfrente a esta situación.

Como también lo es Paola. Cuando se le pregunta cuál es su meta, responde sin dudar. «Para el corto plazo es no acelerar» su vuelta a los terrenos de juego y centrarse en regresar en las mejores condiciones posibles, para poder así aportar su «granito de arena y cerrar todas juntas una gran temporada».

Natalia y Paola pueden hablar con certeza de que de todo lo malo siempre se puede sacar algo positivo. Ellas han sido capaces de superar el mayor obstáculo al que se puede enfrentar un deportista de élite. Un crecimiento personal lleno de aprendizajes que no solo se llevarán hacia el verde, sino que también integrarán en su día a día extra futbolístico y les acompañarán siempre a lo largo de su vida.

