Gift Monday: "Siempre seré una guerrera"

Gift Monday dice adiós, después casi tres temporadas de compromiso, esfuerzo y sacrificio, con un mensaje cargado de sentimiento: "No me gustan las despedidas, así que me duele tener que decir adiós al club, a mis compañeras y a esta maravillosa Isla", comenta, visiblemente emocionada, al recordar su paso por Tenerife. "Me siento más que agradecida por la oportunidad que esta familia deportiva me dio, y siempre lo recordaré con cariño".

Para ella un hecho que marcó un antes y un después en su carrera fue llegar a Tenerife. "Venir aquí fue una de las mejores decisiones que he tomado en mi carrera. El club tuvo una gran influencia en mi desarrollo como jugadora", asegura. Gracias al apoyo de sus compañeras y del equipo técnico, su evolución ha sido notable. "He mejorado muchísimo, y todo esto fue gracias al apoyo y la motivación de mis compañeras y el equipo técnico. Sin ellos, no lo habría logrado", añade.

A lo largo estos años, tanto la directiva como el staff se convirtieron en una verdadera familia. "Nunca se rindieron conmigo. Siempre creyeron en mí, me impulsaron a mejorar cada temporada. Estar rodeada de personas así hace que todo valga la pena", menciona con una sonrisa. Aunque ahora se despide del equipo, la jugadora asegura que "mi corazón siempre estará con el club, una guerrera siempre será una guerrera".

En cuanto a su evolución personal y profesional, no tiene dudas de que ha pasado de ser una luchadora a convertirse en una guerrera, como ella misma define su

crecimiento. "Mi mentalidad ha cambiado mucho. Empecé como una luchadora, pero ahora me siento una auténtica guerrera, una versión más avanzada de mí", afirma con convicción.

Uno de los aspectos que más destaca de su paso por Tenerife es, sin duda, la Isla y las personas que la rodean, "es un lugar tan hermoso, la voy a extrañar muchísimo. Espero poder venir a pasar algunas vacaciones aquí, de hecho, se queda parte de mi familia. Sin duda, extrañaré a todos, porque ellos han sido gran parte de mi vida durante estos años".

Cuando llegó, el club se convirtió rápidamente en su casa. "Considero a UD Tenerife mi familia en el extranjero. Este ha sido un lugar que siempre llamaré hogar", confiesa. Además, ha dedicado unas palabras de agradecimiento a todas aquellas personas que han sido clave en su crecimiento como jugadora, todos han dejado su huella en ella, "el presidente, Sergio Batista y el resto de la directiva me han ayudado mucho y estoy muy agradecida, me ayudaron a mejorar, me dieron su tiempo y esfuerzo para que creciera como futbolista. Y también tengo que agradecer a Eder, por darme esperanza cuando estaba un poco perdida, todos creyeron siempre en mí”, explica con gratitud.

Por último, no olvida a los aficionados, cuyo apoyo fue incondicional desde el primer día. "Nuestra afición es increíble. No soy de aquí, pero me han hecho sentir una más. El amor que me han dado y el apoyo tanto a mí como al equipo entero es espectacular. Esto siempre estará en mis recuerdos", concluye con un sentimiento que refleja el cariño que ha sentido durante todo este tiempo.

La despedida de esta jugadora no solo marca el fin de un ciclo en su carrera, sino también el comienzo de nuevas etapas y desafíos: “Tengo nuevos proyectos que también han sido gracias al Costa Adeje Tenerife, estar aquí ha significado una oportunidad para mi carrera, mi familia y para mí misma como deportista y como persona”. A pesar de partir, su legado en la UD Tenerife perdurará en los recuerdos de todos los que la acompañaron en su camino y no descarta volver en un futuro: "Siempre seré una guerrera", como ella misma afirma.