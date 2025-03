El Costa Adeje da la cara, pero no puede evitar la derrota ante el Barça

Caer por 0-2 dando la cara puede ser normal cuando se juega ante un equipo que solo ha perdido un partido en Liga F -ante el Levante, cuando remató 47 veces y no ganó-, que suma 60 puntos de 63 puntos posibles en la presente competición. Es lógico si el rival es el Barcelona, el flamante campeón de la Champions League.

Le tocó vivir al Costa Adeje Tenerife Egatesa otra jornada en la que la derrota era casi una certeza. No importa el escenario: el Johan Cruyff, el Municipal de Adeje o, como esta vez, el Heliodoro Rodríguez López. Ante un rival tan imponente, la diferencia es insalvable. Ni el cambio de esquema, ni el esfuerzo por mantener la concentración, ni siquiera un golpe de suerte sirvieron para frenar la inevitable superioridad azulgrana. Para la UD Tenerife, que se queda con 31 puntos, la mayor desventaja fue que este desenlace, ya asumido antes de saltar al campo, no hace más que alimentar la mala racha que arrastra la escuadra sureña. Solo dos puntos de doce posibles en la cosecha azul y blanca. Pero la esperanza no se pierde. Porque la tercera plaza, la que otorga acceso a Europa y que ostenta el Atlético con 38 puntos, sigue más cerca que el descenso, con 14 puntos de ventaja sobre el Levante, penúltimo.

No pasó desapercibido el imponente aspecto del coliseo de la calle San Sebastián. El Rodríguez López retumbó con la mejor asistencia de público en la historia del fútbol femenino en la Isla: 9.617 almas que abarrotaron las gradas laterales. La presencia del Barça, sin duda, un imán. Aunque, naturalmente, la amplitud del terreno de juego y el césped natural jugaron a favor de las azulgranas. En cualquier caso, las campeonas de las cinco últimas ediciones de liga dejaron claro, desde el primer minuto, quién mandaba sobre el verde santacrucero.

Las huestes de Pere Romeu llegaron con sorpresas en el once. Fuera Aitana, Patri Guijarro y Graham Hansen. Entraban las jóvenes Sydney y Alba Caño. Ajustes con la mirada al miércoles, a la ida de los cuartos de final de la Champions contra el temido Wolfsburgo.

Como era previsible y lógico, la UD Tenerife puso en escena un planteamiento muy conservador con una marcada línea de cinco defensas y Rinsola Babajide conteniendo por delante. Zaremba y Sorbo por derecha. Doble lateral para frenar las acometidas de la carrilera Rolfo. Para hacerlo un poco más complicado, no fue de la partida Gift Monday tras unas molestias en el último entrenamiento.

A las de Eder Maestre les tocó empezar a apretar dientes desde el principio. Lo hicieron para evitar los disparos en sendas acciones dentro del área de Alexia y Sydney, mostrándose seguras tras los constantes centros laterales y recurriendo en largo a una Babajide que se convirtió en una isla durante todo el partido.

Al Costa Adeje apenas le duraba el balón. Bien por imposibilidad de mantenerlo ante la presión alta de su rival, o bien porque directamente evitó complicación alguna en las salidas. Déficit totalmente equilibrado gracias a una sobresaliente solidez dentro del área, evitando que los centros laterales de Vicky López y Alexia encontraran destino. Ante esta tesitura el Barça empezó a probar suerte desde lejos, pero los disparos de Vicky López y Sydney fueron bloqueados por la muralla azul y blanca.

Primer gol

Llegó en el 14. La primera jugada clara y el primer golpe mortal de las visitantes. Alexia, tras un recorte brillante de Sydney que dejó a su par atrás dentro del área, clavó el balón en la escuadra izquierda de Noelia Ramos. Un golpe certero para un Costa Adeje que, hasta ese momento, había esquivado el frenesí culé. Toda la confianza construida en esos primeros quince minutos se desmoronó con el tanto de la Balón de Oro.

Sin tiempo para recuperar el aliento, Noelia salvaba el 0-2 con una parada espectacular tras un disparo venenoso de Mapi desde la frontal. Dominio apabullante del Barça ante un Costa Adeje que seguía sin pisar el campo contrario. No fue hasta el minuto 20 cuando las de Eder Maestre lograron dos incursiones casi consecutivas. En la primera, Mapi despejó un centro lateral sin mayores complicaciones. En la segunda, Mari Jose reclamó penalti de Jana, y pese a que hubo contacto, el mismo fue insuficiente para la colegiada. El partido retomó su curso habitual: rondo barcelonista para reinar en terreno tinerfeño. Para colmo, en el 38, Mari Jose se retiraba lesionada tras un choque con Alexia. Clau Blanco entraba para tomar el relevo de la hasta entonces mejor jugadora del Costa Adeje. En definitiva, y a pesar del 0-1 al descanso, el Costa Adeje ofreció todo lo que podía en una primera mitad de lucha y entrega.

La segunda comenzó con modificaciones. Sakina sustituyó a Sorbo, y el Barça movió piezas: Font ocupó la portería en lugar de Coll, Aitana relevó a Alexia, y Salma entró por Pawor. En una repetición de los constantes embates barcelonistas, Aitana tomaba las riendas del partido. La primera jugada de la reanudación fue suya: un disparo cruzado que Natalia, con reflejos felinos, desvió con éxito.

Pese al asedio barcelonés, las de Eder Maestre no cedieron terreno. Se mantenían firmes en medio del vendaval. Y tuvieron su oportunidad. Un pase largo hacia Bea Beltrán, que dominó el balón con la derecha y se dirigió a portería. Su remate desde fuera del área, potente pero impreciso, se fue desviado. Sin la urgencia de romper el marcador, con Aitana asumiendo el papel de líder, el Barça no aflojó. Fue la propia Balón de Oro quien, desde la frontal, disparó para obligar a Natalia a hacer una espléndida parada. El rechace cayó en los pies de Rolfo, que, sin pensarlo, la estrelló contra el palo izquierdo (57'). Guardaba un codiciado (0-1) de momento el cuadro de Eder Maestre ante un Barça que ya apretaba para asestar el golpe final.

El técnico vasco movió ficha para refrescar el mediocampo con la entrada de Moreno, que reemplazó a Bicho. Y el cambio dio resultado. Nada más pisar el césped, el Costa Adeje tuvo la más clara. Pisco, con un cabezazo certero tras un centro de Zaremba, estuvo a punto de sorprender. Demasiado sencillo, eso sí, para Font (63').

Con un Barça algo menos voraz y las jugadoras del Costa Adeje defendiendo con uñas y dientes, los minutos se iban escurriendo. Las de Eder Maestre no bajaban los brazos. Al contrario, con una Gift Monday imparable por la derecha, empezaron a soltarse en los últimos compases.

Empero, y ya en el 85, llegaba la magia de Patri Guijarro. La centrocampista, que había sustituido a la canterana Caño, demostró muy pronto de lo que es capaz. Aprovechó una pérdida de Yerliane Moreno tras un córner, y, sin pensarlo, desató una rosca maestra. Desde la esquina izquierda del área, con un disparo curvado, a media altura, no dio opción a Noelia.

En resumen, una derrota menos abultada de lo que se esperaba, sin reproches, con justificaciones, que deja una entrada de público histórica.