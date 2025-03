Los cuatro Balones de Oro del FC Barcelona, el trampolín perfecto para el Costa Adeje Tenerife Egatesa

Entre las medidas puestas en marcha por el Costa Adeje Tenerife Egatesa para movilizar a la afición al fútbol y tratar de 'llenar' el estadio este sábado, destaca un descuento especial para los abonados al CD Tenerife. El gesto responde a una muestra inequívoca de la voluntad del combinado sureño en mejorar su relación con el representativo masculino, hasta ahora siempre distante. Fría. Batista aprovechó una pregunta al respecto para zanjar el asunto. “Nosotros siempre le hemos tendido la mano al Tenerife. Nunca hemos pretendido rivalizar con ellos. El Tenerife, pese a la situación de deterioro deportivo que atraviesa, es el equipo representativo de la Isla. El nuestro, el que mueve las masas. Por favor, que no nos confundan, que no nos echen a pelear. No creen mal rollo porque no lo hay. El Tenerife es mi equipo desde que nací”, comenzó explicando con vehemencia.

Llegados a ese punto, el dirigente reconoció que “es más fácil, más bonito, llevarse bien que mal”. “Lo que intentamos es aprovechar esa sinergia con un guiño como este. Es algo de lo que nos beneficiamos todos. Queremos erradicar, de una vez por todas, esa sensación de confrontación o enfrentamiento entre el Tenerife y nosotros. Son cosas distintas que pueden ir de la mano. Nosotros, en la Península, somos el Tenerife. Allí tenemos un cartel impresionante como club y como entidad, tanto en las instituciones, como en el fútbol. Aquí no, aquí, algunos quienes ya sabemos, nos buscan. Ya está bien de meterse con nosotros, déjennos vivir en paz. No se metan con el Tenerife y tampoco con nosotros. Seguro que así nos irá mejor a todos”, advirtió.

Batista, en esta línea, lamentó no haber estado muy disponible en los últimos días, motivo por el que no ha podido ponerse en contacto con José Daniel Díaz para felicitarle por su nombramiento como presidente de la entidad, aunque insistió en que “la mano está tendida”. “Lo que queremos es colaborar o, como mínimo, no enfrentar. A ver si todos defendemos a nuestra tierra”, concluyó.