El pacto que ha cambiado para siempre la carrera de Gift Monday, la goleadora revelación de la Liga F

Nominada a jugadora del mes de febrero por LaLiga, Gift Monday pasa por el momento más dulce de su carrera. En la 24/25, la nigeriana se ha destapado como una fabulosa delantera centro y, ya con diez dianas, ha escalado hasta el tercer puesto en el 'ranking' de la competición. Solo la superan Edna, del Granada (con 12) y Pajor, del Barcelona (15). El 37% de los goles del Costa Adeje Tenerife llevan su firma. Es la estrella del equipo.

Llegados a este punto, a su entrenador, Eder Maestre, se le escapa una sonrisa cuando se le pregunta por esta jugadora. Detrás de una sonrisa cómplice hay una curiosa historia que explica el cambio radical en sus números. Y hay que remontarse al pasado verano para entenderla.

«Monday es una jugadora que en las últimas temporadas no tenía demasiado protagonismo. Estaba a la sombra de otras jugadoras como Rinsola Babajide o Koko. No se la valoraba en absoluto para la ubicación de punta, jugaba de extremo y, a veces, hasta de lateral. Yo soy un poco extraño, no me gusta ponerle la etiqueta de la demarcación a ninguna jugadora porque lo único que veo es a un deportista con virtudes o defectos y eso es lo que trato de encajar al tejido colectivo», relata Maestre antes de destapar una anécdota que guarda en su retina a la perfección. De cómo el vasco vio en ella algo distinto.

Un antes y un después

«Sinceramente, desde el principio creía y sigo creyendo en ella», avanza Maestre para antes de aclarar que le lanzó el reto de jugar de delantera porque «veía en ella muchísimo potencial». «De mí iba a depender poder convertirla en una de las mejores de la competición. Tenemos un trato. Si ella me prometía dar el máximo en cada partido, en cada entrenamiento, yo le iba a garantizar las herramientas para convertirse en lo que es. A ella le motivó mucho esa propuesta y seguimos trabajando duro en ello».

Eder, que había sido delantero durante su etapa como futbolista, llegó a la Isla con conocimiento de la plantilla y de una jugadora que, a su juicio, podía ofrecer un rendimiento excelente en una posición distinta a las que ya ocupaba. «Esto fue el primer día, el primero. Tengo una forma extraña de ver el fútbol. No es la primera vez que cambio la posición a una jugadora», comenta el técnico

De apuesta personal a jugadora revelación. Monday es ahora una de esas futbolistas a las que da gusto dirigir, pero que se escapan pronto. «Somos conscientes de que muchas veces vamos a ser trampolín para jugadoras que tengan aspiraciones superiores. Ya no propias, sino en forma de oferta económica. Mañana puede llegar un equipo con unas cifras que no puedes alcanzar y esto es una profesión. Las jugadoras están aquí para ganar un dinero que les permita un sustento para el resto de sus vidas. Llegado el caso, les das un abrazo muy fuerte y les agradeces la implicación. Eso es, por ejemplo, lo que pasó con Koko cuando llegó la propuesta del club saudí», reconoce el entrenador blanquiazul.