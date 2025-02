Cinta Rodríguez, estabilidad dentro y fuera del campo

Cinta Rodríguez Costa (Huelva, 7/11/1999) atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera y de su vida personal. La jugadora del Costa Adeje Tenerife ha encontrado su hogar en la Isla, un entorno ideal en el que la estabilidad y la felicidad se han convertido en sus principales aliados dentro y fuera del campo.

Desde su llegada al municipio de Adeje, el pasado verano, Cinta ha experimentado una conexión especial con el lugar, su gente y el equipo. Su rendimiento en el club tinerfeño ha ido en aumento y se ha consolidado como una pieza clave en el esquema de juego y destacando por su liderazgo y compromiso (14 partidos jugados en la Liga F 24/25). Su gran estado de forma y su seguridad en el terreno de juego reflejan el equilibrio que ha logrado en su vida personal.

Parte fundamental de este bienestar se debe a su pareja y su inseparable perro Benji, quienes han sido su gran apoyo en la Isla. Su hogar en Callao Salvaje (Adeje) se ha convertido en un refugio en el que encuentra la paz y el impulso necesario para afrontar cada reto con ilusión. «Estoy pasando un momento muy bonito en todos los aspectos. Vivir en Adeje es un privilegio. En el lugar donde resido tengo unas vistas increíbles de La Gomera, por las tardes puedo pasear y disfrutar de la tranquilidad y el buen tiempo. Es un sitio perfecto donde se vive muy bien», asegura la futbolista onubense.

La conexión con sus compañeras de equipo, la calidad de vida en Tenerife y la tranquilidad que le aporta su círculo cercano, han hecho que Cinta Rodríguez viva una de sus etapas más plenas. Su historia es un ejemplo de cómo el equilibrio entre lo personal y lo profesional puede ser clave para alcanzar el éxito. «La humildad del grupo es clave, las jugadoras son muy cercanas y desde el primer momento me he sentido como en casa. Desde el presidente hasta el último empleado del club, me he encontrado con gente muy accesible y eso es fundamental para estar cómoda», destaca Cinta.

El destino Costa Adeje se ha consolidado como uno de los más exclusivos y atractivos de Canarias. Con su clima privilegiado, impresionantes paisajes y una oferta de ocio y servicios de primer nivel, esta zona es perfecta tanto para quienes buscan un lugar de residencia como para aquellos que desean disfrutar de unas vacaciones inolvidables. Es el caso de la futbolista azul y blanca, que ha establecido en el municipio su hogar.