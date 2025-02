Bicho, llamada para dos partidos de la selección Sub 23

Un nuevo nombre se añade a la lista de jugadoras del Costa Adeje Tenerife Egatesa que han sido convocadas por sus selecciones nacionales, un descanso liguero motivado por el parón internacional por fechas FIFA. A los nombres ya conocidos de Aleksandra, Blom, Ouzraoui, Fatou y Sorbo, ahora se suma el de Claudia Iglesias Bicho, citada por la selección española Sub 23.

Bicho se ha unido a la disciplina de Sonia Bermúdez en la primera convocatoria del conjunto nacional este año. Una llamada que llevará a la centrocampista tinerfeñista a enfrentarse a dos selecciones de gran nivel en Europa: a Bélgica, mañana jueves, 20 de febrero, a las 19:00 en el Municipal San Íñigo de Calatayud; y a Dinamarca, el próximo martes, día 25, a las 17:00 en la Ciudad del Fútbol de Madrid.

«Estoy muy contenta de recibir la llamada de la selección. Es verdad que no me lo esperaba, pero siempre estoy disponible y muy feliz por ello» declaraba Bicho al conocer su convocatoria. «Al final el trabajo del equipo ayuda a la mejora personal y a poder ir convocada, pero de nada serviría si el equipo no fuera así de bien, por lo que también es un premio para todas», añadió la madrileña.

Desvinculación de Ferreira

Mientras, la UD Tenerife Costa Adeje anunció ayer la desvinculación de Thais Ferreira. La central brasileña estaba ligada al club isleño desde mitad del ejercicio 22/23. Disputó un total de 46 encuentros (tres pertenecientes a la Copa de la Reina), siendo titular en 44 de ellos, y marcando un total de cuatro goles. Internacional con la selección absoluta de su país, la defensa fue plata en los Juegos Olímpicos de París, si bien una lesión la había tenido fuera de combate en estos meses más recientes.

«Gracias por estos años, en los que aprendí mucho. Me llevo lo mejor de cada uno. Gracias a mis compañeras y cuerpo técnico, con los que he podido compartir experiencias durante estos años en España; y sobre todo a la afición, por su aliento constante e incansable. Estoy de vuelta y lista para un nuevo desafío», escribía ayer, en su Instagram, Thais que volverá a los terrenos en la camiseta del Corinthians de su país.