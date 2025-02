El Rodríguez López, única solución para el Costa Adeje Tenerife

La continuidad del Costa Adeje Tenerife Egatesa en la Primera División femenina, después de una participación ininterrumpida de diez temporadas, pasa por su mudanza al Heliodoro Rodríguez López con vistas al comienzo de la campaña 25/26. El más que probable traslado del campo municipal de Adeje al recinto capitalino, obedece a la necesidad del club presidido por Sergio Batista de cumplir con los requisitos que estableció la Liga F en 2022 para los equipos que compiten en la categoría principal, en este caso, el uso como local de un estadio que cumpla una serie de condiciones, como una superficie de hierba natural para el terreno de juego, el cierre perimetral de las gradas, un aforo mínimo... La cuestión es que la única cancha de la Isla que reúne esas exigencias es el Heliodoro, instalación que pertenece al Cabildo, que está cedida al CD Tenerife y que el Costa Adeje tiene derecho a utilizar incluso por delante del representativo masculino por ser el equipo insular que milita en la categoría profesional más alta.

En 2022, cuando se creó la Liga F y los propios clubes aprobaron estas normas, se concedió una moratoria de tres temporadas a los equipos que, como la UDTenerife, no contaban con el espacio adecuado para jugar sus partidos en casa. Pero ese plazo está cerca de agotarse y el Costa Adeje necesita encontrar una solución. Y la única alternativa es el traslado al Rodríguez López –no hay otro estadio en la Isla que cumpla los requisitos–, a no ser que se amplíe el período de adaptación, algo que parece poco probable, tal como avanzó la presidenta de la Liga F, Beatriz Álvarez, en un encuentro con los medios de comunicación de Tenerife desarrollado este miércoles. Estuvo acompañada por Batista y por Pablo Vilches, CEO de la Liga F, y Julio Luis Pérez, vicepresidente de la UD Tenerife.

En estos dos años y medio, los dirigentes del club tinerfeño no han estado cruzados de brazos. En un principio, intentaron remodelar el campo de La Palmera, en San Isidro, aprovechando una ayuda económica concedida por el Consejo Superior de Deportes para tal efecto –unos 80.000 euros que el club tuvo que devolver–. Pero la ruptura con el Ayuntamiento de Granadilla puso fin a ese proyecto. El cambio a Adeje ha resultado positivo, pero el estadio municipal no está a la altura de lo que pide la Liga F, entre otras cosas, porque su superficie es de césped sintético.

Con unos meses como fecha límite, todos los caminos conducen al Rodríguez López. «Nosotros estamos muy contentos en Adeje, pero parece que va a ser muy difícil que nos concedan una nueva moratoria y estaremos obligados a jugar un recinto que cumpla una serie de requisitos», explicó Batista antes de apuntar que, «por desgracia, el único que cubre esas condiciones en la Isla, es el Heliodoro». El presidente de la UDTenerife recordó que al Costa Adeje le «corresponde» jugar en el Rodríguez López porque «el uso prioritario es para el equipo de mayor categoría profesional». Esto no quiere decir que se vaya a generar un conflicto con el CDTenerife. Sus nuevos dirigentes, Rayco García y Ayoze García, están al tanto de esta situación y se han mostrado dispuestos a colaborar, lo mismo que los rectores del Cabildo, aseguró Batista. «Los dos equipos podemos jugar ahí perfectamente», afirmó sin descartar que se pueda construir un estadio en Adeje. «Pero eso es algo que no se hace en un año», advirtió. «Veremos qué acogida tenemos con esta aparición en la zona metropolitana, cuál es la afluencia de público...», continuó con el convencimiento de que la UDTenerife va a seguir jugando en Primera.

Es un deseo compartido con Beatriz Álvarez. La presidenta de la Liga F no ocultó su preocupación por un posible descenso del Costa Adeje por no tener un estadio en el que jugar, porque «a día de hoy no hay una solución cerrada», pero también indicó que desde el club le transmiten «tranquilidad» por la respuesta que ha recibido por parte de las instituciones implicadas.

Aunque vayan a compartir campo, Batista negó que se esté planeando una fusión entre los dos representativos del fútbol tinerfeño. «Es algo que no procede», indicó. «Tenemos compromisos firmados y patrocinios, y sería absurdo perderlo por una integración.Podemos tener una excelente relación con el CD Tenerife, una colaboración permanente, establecer sinergias y hacer muchas cosas de la mano, y eso será bueno para el Tenerife, para nosotros y para la sociedad. Es mucho mejor si vamos de la mano y si nos llevamos bien. El Tenerife siempre será nuestro hermano mayor y tenemos que respetarlo. Lo que es absurdo es estar con discrepancias, rencillas y enfrentamientos. Eso no es bueno para nadie. La intención es que el equipo femenino de la Isla seamos nosotros», finalizó Sergio Batista.