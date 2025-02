Monday Gift, sinónimo de gol

Ariete, artillera, goleadora... Son muchos los términos que se utilizan en el fútbol para describir a aquellas jugadoras cuya principal misión es perforar la portería contraria. En un deporte tan dado a los sinónimos y a la búsqueda de adjetivos que definan el arte de marcar goles, cada vez está más claro que a este selecto grupo de palabras hay que sumarle el nombre de Monday Gift. La delantera del Costa Adeje Tenerife Egatesa volvió a demostrar su capacidad de cara al gol en el duelo ante el Valencia y continúa deslumbrando con su olfato goleador. Seis tantos en las últimas cinco jornadas y un total de diez goles en la competición son los registros que la sitúan en el podio de las máximas goleadoras de la competición.

«He trabajado muy duro para conseguir estos resultados», señala sonriente la delantera de las guerreras, que, a pesar de sus impresionantes cifras, reconoce que «no estaba relajada» pensando que iba a llegar a la marca de diez goles a estas alturas de la temporada. Como ella misma señala, «sus compañeras siempre le están empujando a hacerlo mejor y a marcar al menos un gol en cada partido», de manera que no se trata simplemente de que ella «trabaje tanto» en el campo, sino también de «la confianza» que tienen en ella la plantilla y el cuerpo técnico. Entre esas compañeras destaca Rinsola Babajide, que también se ha consolidado como la segunda máxima goleadora del equipo con siete tantos, seguida por Mari Jose, que ha aportado dos goles en lo que va de temporada.

El resultado de esa imparable suma de factores está ahí: la nigeriana se ha colocado como la tercera máxima goleadora de la Liga F, solo está por detrás de Ewa Pajor y su compatriota Edna Imade, pero por delante de gigantes como Alexia Putellas, Signe Bruun o Caroline Graham. Una hazaña que no solo refleja su calidad, sino también la enorme competitividad en la que se encuentra, luchando hombro con hombro con algunas de las mejores jugadoras de Europa. «No voy a mentir, me siento súper emocionada y muy, muy feliz. Estoy compitiendo con jugadoras excepcionales de clubes grandes; estoy llegando poco a poco y me está gustando el proceso. Es como un sueño hecho realidad para mí, intentar marcar goles y ayudar al equipo a ganar todos los partidos», expresa.

Esa combinación de trabajo constante y la confianza que recibe de su equipo son los factores clave que permiten a Monday Gift mantener la calma incluso cuando las circunstancias en el campo no son las más favorables. Se siente «tranquila», «sin presiones», aunque también es consciente de la dificultad del más alto nivel, y en el partido contra el Valencia, la presión estuvo a punto de pasarle factura: «Cuando empecé a perder esas ocasiones, casi lloro». Y cuando podría flaquear, el apoyo de sus compañeras y la confianza que le brindó el cuerpo técnico le hicieron creer «que podía hacerlo mejor», un aspecto en el que tuvo particular importancia Rinsola Babajide, que no dejaba de repetirle que lo «siguiera intentando», palabras que fueron un «gran estímulo» para ella.

Esos goles se transforman en puntos valiosos que le permiten al Costa Adeje Tenerife Egatesa mantenerse en la parte alta de la tabla clasificatoria, con una sexta posición desde la que la institución sureña se permite mirar con ambición sus posibilidades. Esa misma ambición la comparte Monday Gift, que reconoce sentirse «como una de las mejores jugadoras del mundo». Y con su nombre convertido, por mérito propio, en el sinónimo más exacto posible de goleadora.