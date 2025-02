Cinta Rodríguez, como en casa en Sevilla

Siempre es complicado jugar como visitante en una categoría tan dura como la Liga F. El desplazamiento, competir en un ambiente diferente, un público hostil… salvo que seas Cinta Rodríguez y te toque jugar cerca de Huelva. La onubense contó ayer en Sevilla con el respaldo de su gente desde la grada del Jesús Navas, un empuje fundamental para firmar otro buen partido de la central. "He tenido a casi toda mi familia aquí y estoy muy feliz de que hayan podido estar para apoyarme", asegura la futbolista.

Otro encuentro más en el que la zaguera del Costa Adeje Tenerife Egatesa ha formado parte del once inicial de Eder Maestre. "Me estoy sintiendo muy cómoda, pero tengo que trabajar todos los días para seguir estando en el once", reconoce Cinta. Uno de los aspectos que suma para esa comodidad es la compenetración con Patri Gavira, complicidad en el campo viene de muy atrás. "La conozco desde hace mucho; coincidimos cuando éramos pequeñas, así que me siento muy bien jugando con ella al lado y con mucha confianza".

La familia de Cinta Rodríguez en el Jesús Navas. / Andrea Melián

Con todo, las guerreras lograron una nueva victoria, la segunda del curso lejos del Municipal de Adeje, y otra portería a cero. "Nos ha valido para conseguir los tres puntos, sobre todo fuera de casa, que necesitábamos sumar, así que estoy muy contenta por el resultado". Un triunfo que consolida la sexta plaza de un Costa Adeje Tenerife Egatesa que no esconde su ambición, plasmada en las palabras de una Cinta Rodríguez que apuesta por "mirar hacia arriba, ir partido a partido y, ¿por qué no?, mirar lo más alto posible en la tabla".