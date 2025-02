El Costa Adeje, frente al Sevilla y contra su peor faceta

Con dos encuentros consecutivos lejos del Municipal de Adeje por delante (Sevilla y Valencia), el Costa Adeje Tenerife Egatesa afronta este domingo, a partir de las 11:00, el primero de sus desplazamientos de esta segunda vuelta, visitando al Sevilla FC en el Estadio Jesús Navas. El objetivo de las guerreras será mantener las buenas sensaciones que se desprendieron del triunfo cosechado la pasada semana ante el Madrid CFF y, de paso, sumar la que sería su segunda victoria de la temporada lejos de la Isla.

El técnico Eder Maestre ha reconocido que su equipo tiene «una asignatura pendiente desde la primera vuelta» que es «mejorar» sus registros como visitantes. «Sabemos que el Sevilla es un equipo muy sólido, que en casa tiene buenos registros y es un campo que históricamente tampoco se nos ha dado muy bien». El preparador del Costa Adeje Tenerife Egatesa no ha dudado en calificar la cita como «una final».

Por su parte, la capitana de las guerreras, Raquel Peña, Pisco, señala que este año su equipo es «mucho más sólido en cuanto a los partidos de casa», pero que «quizás está faltando poder conseguir lo mismo fuera». «Tenemos que seguir confiando en el proceso que estamos desarrollando y trabajar para mejorar los registro que tenemos hasta el día de hoy como visitantes». En cuanto a la valoración general de la campaña, la grancanaria pone el acento la disciplina y la constancia que está demostrando la plantilla. «Una de las cosas que más puedo sacar en cuanto a valores es la ilusión que tiene el equipo de verse con opciones, trabajando diariamente para ser un bloque ambicioso, que esté luchando por mirar más hacia arriba hacia abajo». Con todo, Pisco apuesta por que hoy el conjunto de Costa Adeje «va a mostrar otra cara». «Vamos a romper esas estadísticas de no ganar fuera y poder sacar un resultado favorable».

El Sevilla FC es el octavo clasificado en la tabla de la Liga F, sólo dos puestos por debajo del Costa Adeje Tenerife Egatesa y a tres puntos de las guerreras. Las de David Losada inauguraron el pasado fin de semana la segunda vuelta cosechando un empate a cero en su visita al Espanyol, sumando así su tercera jornada consecutiva sin conocer la derrota. En el choque correspondiente a la primera vuelta liguera, el conjunto azul y blanco se impuso por un contundente 4-0, con tantos de Monday Gift (por partida doble), Rinsola Babajide y Bicho.

El Barcelona pierde en Liga 622 días después

Un Levante en puestos de descenso dio la gran sorpresa del año en la Liga F al vencer al Barça en competición nacional, algo que no pasaba desde el 21 de mayo de 2023 (hace 622 días), cuando las azulgrana cayeron en el campo del Madrid CFF por 2-1. El Barça, que no perdía en casa en Liga desde el 13 de febrero de 2019 contra el Sporting Huelva (2-3), no se mostró contundente en ataque hasta pasada la media hora de juego con un palo de la noruega Caroline Graham y otro de Salma Paralluelo.