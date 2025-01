Natalia Ramos vuelve a los entrenamientos tras superar una grave lesión y se prepara para su regreso

Una de las futbolistas referencias en la entidad azul y blanca, vinculada desde sus primeros años de existencia, con más de doscientos partidos en la máxima categoría del fútbol español, vuelve a ver la luz al final del túnel. El próximo seis de febrero se cumplen nueve meses desde la operación de ligamento cruzado anterior que el doctor Carlos de José Reina, jefe de los Servicios Médicos del club, realizaba a la futbolista tinerfeña Natalia Ramos. Nueve meses de ardua y costosa recuperación para la centrocampista azul y blanca, que ha vivido y compartido junto a muchas personas de gran importancia en su proceso.

“Han sido meses duros, de mucho aprendizaje. Me siento orgullosa de como lo he afrontado, saco muchas cosas positivas de todo el proceso que he vivido” cuenta Natalia, que se encuentra enfocada en sus últimos meses de recuperación. Una parte vital en este camino es la psicológica. “Es fundamental. He podido contar con una gran profesional como es mi psicóloga, María Aguirre. Gracias a ella hemos realizado un buen trabajo, aunque todavía queda bastante por delante”.

Tantos meses fuera de los terrenos de juego han hecho que la futbolista lagunera se apoyara en personas muy importantes. “Ha habido personas en este proceso que han estado conmigo en todo momento. Mi pareja, Silvia Doblado, ha sido todo para mí, ha aguantado mis días buenos y malos. El doctor, De José, con el que hemos creado un gran vínculo, los servicios de fisioterapia y readaptación y por supuesto mi familia, la gente que me quiere, ellos lo son todo”.

Una recuperación de la mano de Hospiten

Los servicios médicos oficiales de la entidad azul y blanca, Hospiten, han sido pieza clave en la recuperación de Natalia. Desde el momento de su operación en el Hospital Universitario Hospiten Rambla de Santa Cruz de Tenerife, pasando por todas las revisiones y pruebas necesarias en este intenso camino.

El Doctor Carlos de José Reina, jefe de los Servicios Médicos del club y médico traumatólogo en el Servicio de Traumatología de Hospiten, expresa que “el proceso ha sido lento, laborioso y trabajado". "Natalia es una persona muy concienzuda y trabajadora, lo que ha ayudado a acortar los plazos de la recuperación”.

Lucía Méndez se marcha

Ya en clave mercado, la entidad tinerfeña ha anunciado que la centrocampista Lucía Méndez ha llegado a un acuerdo para su desvinculación de la UD Tenerife, tras militar en el club durante una temporada y media; la primera como integrante del filial azul y blanco y en la presente formando parte de la plantilla del Costa Adeje Tenerife Egatesa, disputando un total de 34 partidos entre los dos equipos.

La UD Tenerife agradece "el trabajo y la implicación de Lucía Méndez durante su estancia en el club, al tiempo que le desea la mejor de las suertes en su trayectoria personal y deportiva".