Yerliane Moreno certifica su compromiso con el Costa Adeje Tenerife Egatesa

Trabajo, calidad y compromiso. Aunque resulte imposible resumir en solo pocas palabras la aportación de Yerliane Moreno al Costa Adeje Tenerife Egatesa, con esos tres conceptos se puede intentar poner en valor lo que la venezolana significa para el club azul y blanco. Fruto de una relación más que consolidada entre ambas partes, esa aportación continuará durante los próximos tres años tras el acuerdo alcanzado por jugadora y club para la renovación de su vínculo con la entidad tinerfeña.

La apuesta de la entidad por la jugadora, que llegaba a la isla en 2020 procedente del Cúcuta Deportivo de su país natal, se refrenda por el momento de la firma de la renovación, en pleno proceso de recuperación de Moreno de una rotura parcial menisco externo pierna derecha sufrida el pasado 15 de diciembre en el partido ante la Real Sociedad, y que tendrá a la jugadora aún varias semanas de baja. Antes de ese infortunio, la internacional vinotinto se había convertido en una imprescindible en los esquemas de Eder Maestre, siendo la única jugadora hasta esa fecha que había sido titular en los trece encuentros que se llevaban disputados en Liga F. Yerliane Moreno reconoce sentirse “contenta de renovar y continuar en el club muchos años más”, a pesar de que la “la situación ahora no es tan buena” debido a la lesión, la venezolana tiene claro que “estoy feliz y tranquila con el trabajo, el entrenador y el apoyo que me están dando desde todas las partes del club”. En cuanto a su proceso de recuperación, Moreno se muestra optimista al apuntar que “vamos bien y hemos avanzado mucho en menos de un mes. Ahora toca seguir trabajando, meter terapia y dentro de poco espero estar con el equipo”. Todo ello dentro de un momento, problemas físicos aparte, dulce para la jugadora, ya que “estos dos últimos años han sido de los mejores. Me he sentido feliz, con una energía nueva, y con ganas de seguir trabajando y mejorando, de aportar cosas al equipo y de crecer como jugadora y como persona”.

Por su parte, el presidente de la UD Tenerife, Sergio Batista, reconoce que la de Moreno “es una renovación deseada. Hemos apostado por ella desde que llegó y este acuerdo demuestra que el club quiere poner las bases de un proyecto serio y largo en el tiempo, que nos consolide aún más si cabe en la categoría y ella es un pilar fundamental para ello”. Además, el máximo mandatario azul y blanco valora que “no lo ha tenido fácil aquí, ya que sufrió lesiones en sus primeros años en el club. En la segunda vuelta de la temporada pasada fue cuando empezó a jugar con continuidad, y este año, que estaba haciendo un gran trabajo, siendo fija en las alineaciones, sufre esta lesión”, pese a lo cual “afortunadamente no es grave y dentro de un mes la veremos trabajando con sus compañeras para ayudar al equipo”.

A sus 24 años, Yerliane Moreno ya es una de las jugadoras de referencia de las guerreras. Desde su llegada en la temporada 2020-21, el crecimiento de la venezolana ha sido imparable, convirtiéndose en pieza indispensable para el conjunto azul y blanco. En las cinco campañas que lleva vistiendo la camiseta tinerfeña, Moreno ha disputado 64 partidos, sobreponiéndose a diversas lesiones de consideración, y consolidándose como fija tanto en la selección absoluta de Venezuela como en el Costa Adeje Tenerife Egatesa, que con su renovación ata a una de sus guerreras más representativas.